Candidato De la Espriella dice que su vicepresidente «va a ser el Marco Rubio» de Colombia

Cali (Colombia), 12 mar (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, inscribió este jueves su candidatura para las elecciones del 31 de mayo en Cali (suroeste), donde comparó a su compañero de fórmula, el exministro José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

«Lo he dicho y lo repito: el doctor José Manuel Restrepo va a ser como el Marco Rubio de este gobierno», afirmó De la Espriella tras formalizar su inscripción en la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, y señalar que el economista tendrá un papel central en un eventual Gobierno, especialmente en asuntos de relaciones internacionales y economía.

La inscripción fue realizada por el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, que presentó a De la Espriella como aspirante a la Presidencia y a Restrepo como candidato a la Vicepresidencia.

Durante el acto, el aspirante aseguró además que con el inicio formal de su campaña «empieza la recuperación de Colombia».

Restrepo, un prestigioso economista que estudió en la Universidad del Rosario, en Bogotá, de la cual también fue rector, en la London School of Economics y en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente de Hacienda durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).

«Es un hombre académico, técnico y de Estado», aseguró De la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial, que fue anunciada el pasado martes en un comunicado.

Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

En las últimas encuestas de intención de voto, De la Espriella aparece entre los candidatos mejor posicionados junto al senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que lidera con comodidad los sondeos. EFE

