Candidatos firman un compromiso para la gestión comunitaria del agua en Costa Rica

San José, 10 dic (EFE).- Candidatos a la Presidencia y al Congreso de Costa Rica firmaron un compromiso nacional con la gestión comunitaria del agua con el fin de reconocer el trabajo de líderes comunales y promover la conservación del recurso hídrico, informó este miércoles la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (Conaflu).

El acuerdo público reconoce el aporte decisivo de los acueductos comunales al bienestar de más de 1,7 millones de habitantes y a la seguridad hídrica de Costa Rica, y establece lineamientos concretos en gobernanza democrática del agua, fortalecimiento institucional, financiamiento sostenible, protección de fuentes y reconocimiento legal y político del sector comunitario.

«Costa Rica no puede hablar de seguridad hídrica sin reconocer primero a quienes han sostenido el agua por más de sesenta años en una gran cantidad de comunidades. Este compromiso nacional es un llamado a honrar esa responsabilidad colectiva y a construir un país que resguarde el agua como derecho humano y reconozca y valore a quienes la conservan y la gestionan», el presidente de Conaflu, Rolando Marín.

El documento fue firmado por las candidatas presidenciales Ana Virginia Calzada (Centro Democrático Social) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), y los candidatos a la vicepresidencia Guillermo Arroyo (Frente Amplio), Xinia Chaves (Partido Liberación Nacional), Douglas Soto (Partido Pueblo Soberano) y Steven Barrantes (Partido Unidad Social Cristiana).

Además firmaron 18 candidatos a diputados de varios partidos.

Según Conaflu, por más de seis décadas los acueductos comunales, integrados por cerca de 10.000 personas voluntarias, han construido infraestructura vital, protegido nacientes y garantizado agua potable a las comunidades rurales, indígenas y costeras, pero enfrentan crecientes presiones por la crisis climática, el deterioro de las cuencas, la expansión urbanística desordenada y vacíos normativos que amenazan la continuidad del servicio.

Costa Rica celebrará el próximo 1 de febrero las elecciones en las que 3,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para escoger al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. EFE

