Caos en Nueva York cuando agentes de ICE arrestan a un hombre en un hospital de la ciudad

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Nueva York, 3 may (EFE).- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que cubrían sus rostros, realizaron la noche del sábado un arresto en Nueva York, incidente que se convirtió en un caos cuando residentes de la comunidad en el distrito de Brooklyn salieron a protestar lanzando botes de basura a la calle, lo que requirió la intervención de la Policía.

Hasta el momento se desconoce quién es el arrestado y por qué ICE entró al hospital en la comunidad de Bushwick, donde, según muestra un vídeo, entró un hombre corriendo mientras era perseguido por un agente de inmigración.

De acuerdo con las imágenes, decenas de personas están en la calle protestando y lanzando la basura mientras la policía de la ciudad intenta aplacar los ánimos. En esos momentos, poco después de las 2.00 de la mañana, hora local, dos agentes de ICE salen del hospital llevando a un hombre negro, que se resiste a ser arrestado y lo llevan a rastras.

Al bajar unas escaleras de la entrada al hospital, colocan en el suelo al hombre boca arriba, que está esposado con sus manos al frente y tenía la pulsera de hospital que se coloca a pacientes y no tenía zapatos.

«Salió apuntando con el arma a todo el mundo», dijo un testigo al diario amNewYork sobre uno de los agentes de inmigración. «Estaban arrastrando a un hombre negro esposado por el suelo», afirmó.

Mientras los dos agentes permanecen a su lado, la policía continúa intentando abrirles paso entre los furiosos protestantes, algunos de los cuales grababan la escena y otros continuaban arrojando botes de basura.

El vídeo muestra además el momento en que los agentes levantan al hombre, que sigue resistiéndose y, protegidos por la policía le colocan, con dificultad, en el asiento posterior de un coche mientras se escucha a la policía ordenar al público que retroceda.

La presencia de la policía ha causado indignación ya que Nueva York es una ciudad «santuario» o amiga dé inmigrantes que no coopera con las autoridades de inmigración, a menos que no haya una orden de arresto autorizada por un juez.

La policía asegura que no ha cooperado y que su presencia allí se debió a que fueron llamados porque la protesta se tornó violenta y bloqueaba el paso del tráfico.

De acuerdo con amNewYork, que cita a la policía, la noche terminó con nueve arrestos y señala además que el vehículo de ICE, que aceleró su paso entre la multitud, atropelló a una persona, pero no se indica su condición de salud.

Igualmente algunos, entre ellos un policía y un agente, resultaron lesionados con gas pimienta que según la policía fue arrojado por el agente federal, de acuerdo con el diario digital.

En el video uno de los agentes que custodia al detenido sostiene un envase negro en sus manos que se cree era gas pimienta.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.EFE

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