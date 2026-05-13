Capturan a un exalcalde por el asesinato del ambientalista hondureño Juan López

afp_tickers

2 minutos

La policía de Honduras detuvo este martes a un exalcalde acusado de ser el autor intelectual del asesinato en 2024 del ambientalista Juan López, informó la institución.

López, baleado el 14 de septiembre de ese año al salir de una iglesia en la localidad de Tocoa, se oponía a la explotación de una mina de óxido de hierro en una reserva natural del noreste del país.

Adán Fúnez, alcalde de Tocoa en la época del crimen, y otro hombre fueron arrestados señalados como los «autores intelectuales» de este hecho, condenado por la ONU y el papa Francisco.

Días antes del atentado, López, quien tenía 46 años, había emplazado a Fúnez a renunciar tras la difusión de un video de 2013 en el que se veía al funcionario negociando supuestos sobornos con narcotraficantes.

Fúnez, de 76 años, «habría financiado la comisión» del homicidio, mientras Héctor Méndez presuntamente actuó como «intermediario entre el alcalde y los sicarios», señaló la policía en un comunicado.

Las autoridades buscan a un tercer hombre sospechoso de coordinar la «logística» del ataque, mientras que otros tres son procesados como autores materiales.

Fúnez pertenece al partido izquierdista Libre, que gobernaba Honduras cuando fue asesinado el también concejal y líder comunitario, para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado medidas cautelares en 2023.

En el video que muestra al exalcalde reunido con los señalados narcos aparecían otros dirigentes de Libre, entre ellos el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Xiomara Castro, esposa del exmandatario, gobernaba en la época del crimen y entonces expresó su «repudio».

Fúnez, por su parte, negó cualquier implicación en el crimen, en tanto el legislador renunció a su curul.

En una entrevista con la AFP en 2021, López habló sobre los riesgos que enfrentan los ambientalistas en Honduras.

«Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes (…) entra en choque con los grandes intereses», dijo.

Su caso se sumó al de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 en uno de los países más letales para los activistas del ambiente, según la ONG Global Witness.

str/axm/cr