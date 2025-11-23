Capturan a un profesor por supuesto abuso sexual de cinco menores de edad en Colombia

Bogotá, 23 nov (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron a un profesor que supuestamente abusó sexualmente de, por lo menos, cinco alumnos de un colegio, en hechos ocurridos en Leticia, capital del selvático departamento del Amazonas, fronterizo con Brasil y Perú.

Las víctimas identificadas hasta el momento, cuatro niñas y un niño de entre seis y nueve años de edad, participaron en una jornada de prevención de delitos sexuales organizada por el centro educativo y pusieron en conocimiento las agresiones que «presuntamente soportaron» por parte de Carlos Alberto López Simonds en septiembre y octubre de este año, informó este domingo la Fiscalía.

Los relatos de los niños indicaban que López aprovechó su condición de profesor y la «autoridad que ejercía sobre los alumnos para realizar actos en contra de su formación sexual».

López fue capturado en Leticia por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) y la Policía.

Una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó en la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez, realizada en Bogotá en noviembre del año pasado, que al menos un niño o niña muere en el mundo cada cuatro minutos por un acto de violencia.

Según las cifras de esta organización, al menos 90 millones de niños y niñas vivos han sufrido violencia sexual, mientras que 650 millones de mujeres fueron víctimas de abusos en su infancia, de las cuales más de 370 millones sufrieron violaciones o agresiones sexuales. EFE

