Capturan en Ecuador a cinco presuntos integrantes de un grupo disidente de las Farc

Quito, 20 oct (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este lunes de la captura de cinco hombres, presuntamente integrante del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las capturas tuvieron lugar en el marco de un operativo realizado en la zona de Buenos Aires, en la provincia andina de Imbabura, que desde hace 29 días es el epicentro de las protestas indígenas focalizadas contra -entre otros reclamos- la eliminación del subsidio al diésel.

Entre los argumentos del Gobierno para eliminar esa subvención estatal figura que de ese subsidio, presuntamente, se beneficiaban quienes están involucrados en el tráfico de droga, de combustibles y en la minería ilegal.

El Ejército identificó a los capturados como Jhoner Alexis M.M., Jhohan Steven Q.V., Welber Jair V.M, Jair R.A. y Rolando Alexander B.V. quienes fueron trasladados desde el lugar vía aérea para entregarlos a las autoridades competentes.

En el operativo se decomisaron dos fusiles tipo R-15; tres fusiles FAL; 15 alimentadoras FAL; 7 cargadores de fusil R-15, cerca de 2.000 municiones y cuatro chalecos de combate de Fuerzas Militares Colombianas, entre otros, detalló el Ejército en un comunicado.

El domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen los operativos y ataques contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, y que no van a parar «ante presiones y amenazas».

«No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura», aseguró en su cuenta de X, en la que también publicó un vídeo de un ataque a una zona montañosa de la localidad.

El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas habían tomado «posesión total de Buenos Aires», después de que durante varios días realizaron una «intervención estratégica».

Dicha intervención incluyó «el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas, neutralizando las estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita», detalló.

El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, en las cuales fueron destruidas más de 720 bocaminas, según el Ministerio, que añadió que antes de las operaciones aéreas se realizó la evacuación completa del área para garantizar la seguridad de la población civil.

La nueva captura se sumó a la de la semana pasada, cuando se detuvo a siete personas, entre ellas a cinco colombianos, entre los que -según el Gobierno- también había miembros del frente Oliver Sinisterra.

Ecuador vive desde 2024 bajo un ‘conflicto armado interno’, declarado por Noboa, para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como «terroristas», y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

