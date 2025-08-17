The Swiss voice in the world since 1935

Capturan en EE.UU. a ecuatoriano con notificación roja internacional en un caso por robo

Quito, 17 ago (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador, en cooperación con la Policial internacional, logró la captura en Estados Unidos de un presunto integrante del grupo de delincuencia organizada ‘Los Lobos’, requerido por la Justicia en un caso por robo y contra el que había una notificación roja de Interpol.

En un comunicado, la Policía relató que el hecho ocurrió en 2020, en la provincia andina de Loja (sur), cuando el ciudadano capturado y varios cómplices, interceptaron violentamente a un adolescente mientras conducía un vehículo y sustrajeron varias pertenencias del automotor.

En este contexto, Jefferson T., fue identificado «como autor directo del delito de robo», y «tras el proceso judicial, fue sentenciado y privado de libertad. Sin embargo, luego de acogerse a un régimen semiabierto y no cumplir con las disposiciones judiciales, fue declarado prófugo y requerido a nivel internacional», indicó la Policía en el escrito.

De su lado, el Ministerio del Interior apuntó que en el aeropuerto Internacional ‘José Joaquín de Olmedo’, de Guayaquil, la Policía, a través de la Unidad Nacional Interpol, detuvo al ecuatoriano deportado desde EE.UU..

«El sujeto tiene notificación roja de INTERPOL y es requerido por la Unidad Judicial Penal del cantón (municipio) Loja por el delito de robo», recalcó el Ministerio en sus redes sociales. EFE

