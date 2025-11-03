Capturan en El Salvador a una banda de centroamericanos que hurtaba celulares en autobuses

2 minutos

San Salvador, 3 nov (EFE).- Funcionarios de Seguridad de El Salvador presentaron este lunes a un grupo de centroamericanos supuestos miembros de una «banda criminal» dedicada «al hurto de teléfonos móviles» en autobuses del transporte público.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó en una comparecencia ante la prensa de la «captura de 8 nicaragüenses, 17 hondureños, 11 salvadoreños, un guatemalteco», y que 5 personas más están «prófugas».

Explicó que las investigaciones de la Fiscalía General comenzaron en enero de 2024 y que se identificó «la existencia de una estructura criminal que opera en el rutas del transporte colectivo de todo el país, integrada por nicaragüenses, hondureños, salvadoreños que actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de las unidades del transporte».

Delgado indicó que los móviles hurtados «eran comercializados en el centro de San Salvador», y que la banda era dirigida por los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero y Rodrigo José Guerrero, sin especificar si estas personas tienen algún parentesco.

Señaló que las víctimas de dicha banda son «trabajadores, estudiantes, madres, padres y usuarios que utilizan el transporte público».

«El Estado salvadoreño no va a permitir que bandas organizadas, sean nacionales o extranjeras, conviertan nuestros buses (autobuses), rutas y espacios públicos, destinados para la población, en un territorio de impunidad», añadió el Fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía General, los extranjeros capturados «ingresaron al país por puntos fronterizos no autorizados, otros fingieron ser turistas para quedarse en territorio nacional y delinquir». EFE

sa/gf/jrh