Caricom defiende el respeto al derecho internacional tras operativo militar en Venezuela

San Juan, 3 ene (EFE).- Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) aseguraron este sábado que el ente está «firmemente comprometido» con respetar los principios fundamentales de las leyes internacionales, tras el operativo militar dirigido por Estados Unidos y su detención del presidente venezolano Donald Trump.

Así lo dejaron saber los líderes gubernamentales de Jamaica, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía, luego de reunirse este sábado, luego del despliegue militar estadounidense en Caracas, donde según el New York Times, han muerto al menos 40 personas, entre ellas, civiles y militares.

«El Caricom está firmamente comprometido con los fundamentos principales de la ley internacional y el multilateralismo recogido en la Carta de Derechos de la ONU, que incluyen soberanía e integridad territorial de los estados y respeto por la dignidad humana», enfatizaron los jefes del organismo caribeño.

Estos mismos líderes pidieron además el diálogo de paz a través de canales diplomáticos para asegurarle a Venezuela su estabilidad, buena gobernanza, democracia y prosperidad para la gente del país suramericano.

A su vez, recalcaron que el Caricom se mantiene «listo para apoyar en todos los esfuerzos, en un espíritu de cooperación y respeto mutuo».

De igual manera, afirmaron que «cualquier esfuerzo se toma para asegurar la seguridad y el beneficio de los ciudadanos» de la región caribeña.

«El buró seguirá vigilando el impacto multifacético de esta situación y las implicaciones en la actividad económica entre la comunidad, particularmente la del transporte aéreo», indicó.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener «preocupantes implicaciones para la región».

Guterres dijo que los acontecimientos constituyen «un precedente peligroso», subrayó «la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas» y pidió a las partes «entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho».

Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas. EFE

