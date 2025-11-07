Carles Puyol afirma que el salvadoreño Jorge ‘Mágico’ González «ha sido un fenómeno»

San Salvador, 7 nov (EFE).- El exfutbolista del Barcelona español Carles Puyol afirmó este viernes, en una conferencia de prensa en San Salvador, que el exjugador Jorge ‘Mágico’ González, la principal figura del fútbol salvadoreño, «ha sido un fenómeno».

Puyol y otros exjugadores del Barcelona y del Real Madrid se encuentran en El Salvador para sostener un amistoso en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en el denominado partido de leyendas de ambos equipos españoles.

Se espera que en este partido -el primero en Centroamérica- participe la principal figura del fútbol salvadoreño, ‘Mágico’ González, y luzca nuevamente la camisa del Barcelona. González participó junto a Maradona en una gira por Estados Unidos en 1984.

Al ser preguntado por periodistas sobre la participación de ‘Mágico’ en el juego, el exdefensa del Barcelona dijo que «será un placer jugar con él, compartir con él».

Recordó que «ya tuve la oportunidad de jugar hace mucho con él aquí, en El Salvador», haciendo referencia a un amistoso en mayo de 2018 entre las Leyendas del Mundo integradas por Luis Figo, Carles Puyol, René Higuita, Rivaldo y Leyendas de El Salvador con González como líder.

«Nos va ayudar a hacer un buen partido. Ha sido en fenómeno. Ha sido un placer jugar con él, no sé cuál es su estado físico pero seguro la calidad es muy buena», expresó en la conferencia de prensa brindada en un hotel de la capital salvadoreña.

Pepe sobre ‘Mágico’: «Le gustaba más la noche que el fútbol»

Pepe, exjugador del Real Madrid, también opinó sobre ‘Mágico’ González y señaló que luego de «hacer una pesquisa, he visto que muchos han dicho que le gustaba más la noche que el fútbol».

Además de sus espectaculares hazañas en la cancha, a González también se le recuerda por sus noches de fiesta que, según con diversas fuentes, en ocasiones se extendían hasta el amanecer.

«Espero que mañana no llegue (Mágico) con tantas ganas contra nosotros y nos permita ganar el partido», dijo Pepe.

Espectáculo garantizado

Puyol, Yaya Touré e Iker Castillas -también presentes en la rueda de prensa- aseguraron que el clásico entre las estrellas retiradas de ambos equipos será «un espectáculo garantizado».

«En cuanto al partido de mañana (sábado), espero que la gente pueda disfrutar de un gran espectáculo, un clásico siempre es un clásico aunque sean exjugadores. Queremos defender nuestra camiseta (la del Barcelona) y seguro que la gente lo va a pasar muy bien», apuntó Puyol. EFE

