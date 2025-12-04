Carlos Cuerpo afirma que España quiere un puesto en la comisión ejecutiva del BCE

3 minutos

Toronto (Canadá), 3 dic (EFE).- España está trabajando para mantener una posición dentro de la comisión ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE) que equilibre el órgano y se corresponda con el papel que el país está teniendo en el crecimiento económico europeo, declaró este miércoles el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo.

En una entrevista con EFE en Toronto, donde Cuerpo participó hoy en el Foro Empresarial España-Canadá, el ministro declaró que las autoridades españolas esperan, «en concreto en el Banco Central Europeo, mantener una posición dentro de la comisión ejecutiva, porque España tiene que seguir, en este caso, teniendo un rol relevante, y más con el papel que está jugando ahora mismo, más allá de ser el cuarto accionista del Banco, por supuesto».

Y destacó que en los dos próximos años «se abren varios puestos en el consejo de gobierno del BCE, y ahí hay que considerar todos de una manera conjunta».

«Tiene que haber un equilibrio en ese comité. Y desde España, vamos, por supuesto, a trabajar para seguir teniendo una representación relevante, igual que hacemos de manera general en las instituciones, pero en concreto en el BCE, porque creemos que España tiene que seguir, no solo por peso, sino además por el rol que está jugando ahora mismo en la recuperación y en el crecimiento, teniendo una posición relevante», dijo.

En estos momentos, el vicepresidente del BCE es el español Luis de Guindos cuyo mandato finaliza el 31 de mayo de 2026.

Cuerpo también recordó que España ya tiene «un peso importante» en la arquitectura económica europea, tanto a través de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, como con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Sobre el Eurogrupo, cuya presidencia se disputan el griego Kyriakos Pierrakakis y el belga Vincent Van Peteghem, afirmó que España considera que «tiene que ser un elemento dinamizador en la discusión económica y en llevar adelante todas estas reformas que necesitamos en Europa».

Cuerpo, que en un momento llegó a ser considerado un candidato para la presidencia del Eurogrupo, añadió que tanto Pierrakakis como Van Peteghem «pueden hacer un excelente trabajo» en la materialización de las reformas y que quien resulte elegido contará con la ayuda de España.

«Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con ese laboratorio de competitividad que hemos puesto sobre la mesa en formato coalición de voluntarios, que es también una de las peticiones de Mario Draghi», explicó en referencia al Laboratorio Europeo de Competitividad, que el propio Cuerpo propuso. EFE

jcr/jmr/plv

(vídeo)