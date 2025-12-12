Carlos III anuncia la «buena noticia» de que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026

afp_tickers

4 minutos

El rey británico Carlos III anunció el viernes que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026, en un mensaje que fue grabado y difundido en un programa de la televisión pública Channel 4.

«Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año», dijo Carlos en un mensaje dentro de una campaña anual televisada destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer.

Al monarca de 77 años le fue diagnosticado un cáncer en febrero de 2024, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente.

«Sé por mi propia experiencia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador», afirmó Carlos III en su mensaje televisado del viernes, sin compartir tampoco esta vez qué tipo de cáncer padece.

«Este giro es a la vez una bendición personal y una muestra de los avances notables logrados en el tratamiento del cáncer en los últimos años», añadió el soberano.

– Reacción de Starmer –

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó su satisfacción en la red social X al conocer la buena noticia.

«Un mensaje poderoso de su majestad el rey. Sé que hablo en nombre de todo el país cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento contra el cáncer se reduzca en el año nuevo. La detección temprana del cáncer salva vidas», afirmó Starmer.

El rey, en su mensaje, animó a los británicos a realizarse las pruebas de detección lo antes posible.

En ese sentido, expresó su preocupación tras conocer que «al menos nueve millones de personas en nuestro país no se realizan las pruebas de detección que se les ofrecen».

«Son al menos nueve millones de oportunidades perdidas para obtener un diagnóstico precoz», añadió. «Una detección salva vidas, así de simple», insistió.

En su mensaje, el rey mencionó en dos ocasiones el cáncer de intestino, pero fuentes de la familia real señalaron que no debía interpretarse como ningún «vínculo personal» con su enfermedad.

Tras anunciarse su cáncer en febrero de 2024, descubierto durante una operación de próstata, el rey interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas.

El monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon «muy alentados por sus progresos», y desde entonces sigue un tratamiento.

El diagnóstico de esta enfermedad es «impactante y a veces aterrador», reconoció el soberano el pasado abril en un mensaje de agradecimiento dirigido a organizaciones benéficas británicas.

– Mil casos de cáncer al día –

Carlos III añadió entonces que en Reino Unido se diagnostican más de 1.000 nuevos casos de cáncer cada día, unos 390.000 al año.

«Pero, como alguien que también forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone en claro relieve lo mejor de la humanidad», afirmó.

El anuncio de la detección del cáncer de Carlos III puso fin a un tabú en la realeza británica, ya que históricamente los monarcas permanecían en silencio sobre su estado de salud.

Carlos III intensificó sus actividades desde hace aproximadamente un año, con varias visitas de Estado organizadas en Reino Unido y viajes a Canadá o al Vaticano.

El rey fue hospitalizado brevemente en marzo de 2025 tras experimentar «efectos secundarios» de su tratamiento contra el cáncer.

Carlos III celebró el 14 de noviembre su 77 cumpleaños con un viaje a Gales, mostrando su determinación a asumir plenamente sus funciones a pesar de su cáncer.

El monarca ha cumplido este año un número récord de compromisos desde su llegada al trono en septiembre de 2022, según el diario Daily Express.

Carlos, que subió al trono a los 73 años, siendo el monarca de mayor edad en ponerse la corona británica, «ama su trabajo y eso es lo que lo mantiene en pie», confió la reina Camila durante su visita a Roma en abril.

psr-adm/sag