Carlos III presenta el programa del Gobierno en medio de tensión sobre futuro de Starmer

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Londres, 13 may (EFE).- El rey Carlos III leerá este miércoles en el Parlamento las prioridades que ha preparado el Gobierno británico para el próximo curso legislativo, en medio de las tensiones en el seno del laborismo por las peticiones de más de 80 diputados de la formación para que el primer ministro, Keir Starmer, presente su dimisión.

Con toda la pompa que marca la tradición, el monarca, que llevará corona y estará acompañado por la reina Camila y posiblemente su hijo mayor y heredero, el príncipe Guillermo, dará a conocer en la Cámara de los Lores (alta) la lista de los proyectos legislativos que el Ejecutivo presentará en el Parlamento en los próximos meses.

Se espera que el discurso del rey -previsto para las 11.30 hora local (10.30 GMT)- incluya más de 35 proyectos de ley, entre ellos sobre inmigración y sanidad pública, así como la posible nacionalización de la siderúrgica British Steel y un vínculo más estrecho con la Unión Europea (UE) tras el Brexit.

Sin embargo, el evento se desarrollará en medio de las divisiones en el laborismo por las exigencias para que Starmer dimita o anuncie un calendario para su retirada tras el varapalo que sufrió la formación en las elecciones locales inglesas y regionales del pasado jueves.

Según adelantan hoy los medios, el primer ministro se reunirá antes de la apertura formal del Parlamento con el titular de Sanidad, Wes Streeting, visto como posible aspirante al liderazgo del laborismo, con el que abordará las actuales turbulencias internas.

El rotativo The Times dice hoy que Streeting está evaluando si desafiar el liderazgo de Starmer, aunque para ello necesitará las firmas de respaldo de 81 diputados laboristas -correspondientes al 20 % del total de diputados del partido (403)-.

El líder laborista dejó claro ayer que no tiene intención de dejar el poder y recalcó que los ciudadanos esperan que el Gobierno trabaje para mejorar el Reino Unido.

En los comicios de la semana pasada, el laborismo perdió 1.068 concejales, muchos de los cuales fueron para la formación populista de derecha Reform UK o al Partido Verde, del izquierdista Zack Polanski.

En Escocia el laborismo se quedó con 17 miembros al Parlamento de Edimburgo, frente a los 21 que contaban antes, y en Gales perdieron el control del legislativo galés al quedarse con tan solo nueve de los 44 que tenían antes. EFE

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