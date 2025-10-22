Carlos Slim Domit es optimista con T-MEC pese a «fase turbulenta» de revisión en 2026

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- La relación económica entre Estados Unidos y México pasará por una «fase turbulenta» debido a la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que ambos países tienen con Canadá, pero Norteamérica saldrá reforzada como la región con «mayor potencial del mundo», afirmó este miércoles el empresario mexicano Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración del Grupo Carso y América Móvil.

«Habrá una fase turbulenta, con la revisión del TMEC. Pero somos muy optimistas hacia el futuro económico de Norteamérica», afirmó Slim en la conferencia global de inversores del Milken Institute celebrada en Ciudad de México.

Hace una semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había indicado ante el pleno del Senado mexicano que el T-MEC iba a “sobrevivir” tras la revisión prevista para 2026, pese a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha postergado en varias ocasiones la aplicación de aranceles al vecino del sur.

«Norteamérica en esta reconfiguración el mundo actual es la región con mayor potencial. El potencial de la suma va permitir competir y estabilizar las cadenas de suministro», remarcó Slim, hijo de Carlos Slim Helú, que posee una de las mayores fortunas del mundo.

El empresario mexicano remarcó que si bien Estados Unidos «perdió un tiempo el liderazgo tecnológico», aseguró que «ahora parece que lo está recuperando con Inteligencia Artificial» algo muy importante para aprovechar la complementareidad entre México y su vecino del norte.

«El camino por delante es muy positivo», agregó Slim, quien encabeza un conglomerado empresarial con intereses en sectores como la infraestructura, telecomunicaciones o energía.

La conferencia global de inversores del Instituto Milken analiza los desafíos económicos actuales con la presencia de diversos líderes políticos y económicos regionales, como el mencionado secretario Ebrard; la exministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y el presidente de BanCoppel, Ruben Coppel, entre otros. EFE

