Carlos Vives y Juanes se unen al luto colombiano con emotivo tributo a Miguel Uribe Turbay

Bogotá, 11 ago (EFE).- El cantautor colombiano Carlos Vives se unió este lunes al duelo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con la publicación de un emotivo video en blanco y negro en el que se ve al político cantando ‘La tierra del olvido’ junto a su hijo pequeño.

«Me quedo con esta imagen tuya, Miguel, cantando conmigo por nuestra tierra y por nuestros hijos», escribió Vives en X, donde compartió el clip en el que un sonriente Uribe interpreta al piano una de las canciones más reconocidas del artista de Santa Marta.

Vives, quien en repetidas ocasiones ha usado su música para promover mensajes de unidad y reconciliación, recordó que el país atraviesa «un momento doloroso» y llamó a defender la vida y rechazar la violencia.

«Hoy, más que nunca, debemos cantar juntos para recordar lo que somos y lo que no queremos perder», afirmó.

En entrevistas, videos y redes sociales, e incluso en debates políticos, Uribe Turbay demostró su pasión por la música: desde niño estudió piano y lo practicaba con regularidad, tocaba el acordeón como seguidor del vallenato, además de la guitarra acústica y también cantaba.

En sus redes compartió interpretaciones de canciones, como una junto al senador Carlos Meisel, compañero suyo en el partido Centro Democrático.

A las palabras de Carlos Vives se sumó el cantautor colombiano Juanes, quien expresó en X: «Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos».

La Asociación Nacional de Música Sinfónica también lamentó su fallecimiento y destacó que «el arte, la música y la cultura son la vía para construir un país en paz».

Uribe Turbay, de 39 años, falleció la madrugada de este lunes en Bogotá, 64 días después de haber recibido dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio bogotano de Modelia.

Su muerte ha generado una ola de reacciones de condena al crimen y de llamados a que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se desarrollen en paz. EFE

