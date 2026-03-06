Casa Blanca confía en que la alianza con Venezuela baje el precio de la gasolina en EE UU

Washington, 6 mar (EFE).- El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, aseguró este viernes que «la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos», en plena polémica por el aumento del coste del petróleo tras la intervención en Irán.

Burgum añadió durante una entrevista en la cadena FOX que «Venezuela se ha comprometido a ser competitiva en el mercado nacional e internacional, y esto beneficia a los estadounidenses».

El secretario del Interior ha estado esta semana en Caracas para debatir las oportunidades de petróleo y minerales, donde se reunió con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habría ayudado a gestionar un contrato relativo al oro venezolano.

Tras la captura del que fue presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, los lazos comerciales entre el país latinoamericano y la administración Trump se han intensificado.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

Con las declaraciones sobre los beneficios del petróleo venezolano para Estados Unidos, Brugum trata de salir al paso de las críticas de quienes se oponen a la intervención en Irán por el alza de los precios de la gasolina y las consecuencias negativas para la economía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció este viernes sobre las consecuencias económicas de la operación en Irán y el aumento del precio de la gasolina durante una entrevista en la cadena CNN y sugirió que no le preocupa.

«No hay problema. Será a corto plazo. Bajará mucho y muy rápido», dijo, aunque descartó que los precios hayan subido significativamente y afirmó que «ya ha resuelto» el problema del estrecho de Ormuz. EFE

acd/aaca/psh