Casa Blanca dice que el acuerdo con Venezuela incluye crudo sancionado a bordo de buques

Washington, 7 ene (EFE).- La Casa Blanca puntualizó este miércoles que el crudo que Caracas habría acordado transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo «sancionado» y «a bordo de buques» y añadió que el Gobierno interino venezolano «ha accedido a liberar» esos hidrocarburos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto anunciado un día antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, «trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos» a Venezuela, como parte de las presiones al depuesto presidente, Nicolás Maduro.

«Las autoridades interinas han acordado liberar ese petróleo hacia EE.UU., por lo que llegará a nuestro país muy pronto», adelantó Leavitt, quien además anunció que Washington ya ha comenzado a comercializar el crudo venezolano en el mercado global.

Las declaraciones de la portavoz llegan horas después de que Washington capturara otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

Un día antes, Trump aseguró que el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, – que aún no ha confirmado el acuerdo- accedió a enviar a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuya venta a «precio de mercado» será gestionada en principio por el país norteamericano.

Leavitt también aseguró que EE.UU. mantiene «la máxima influencia» sobre el gbierno de Rodríguez y recordó que Trump ha dejado «muy claro» que Venezuela es un país que «ya no enviará drogas ilegales a EE.UU».

La portavoz empleó estos argumentos para subrayar que la operación que el sábado capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para llevarlos ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo está en línea con las políticas prometidas por Trump a sus bases. EFE

