Casa Blanca insiste en que el Gobierno Biden «tendió una trampa» a Juan Orlando Hernández

Washington, 1 dic (EFE).- La Casa Blanca insistió este lunes en lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que concedió el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández al considerar que el Gobierno de Joe Biden le «tendió una trampa».

«Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden», indicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien argumentó que Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por traficar drogas y armas a EE.UU., era alguien opuesto a «los valores de la anterior Administración» estadounidense y que se le «tendió una trampa».

La portavoz aseguró que el abogado de oficio de Hernández «solo tuvo tres semanas para prepararse para el juicio» y que el letrado defendió entonces que el procesamiento del exmandatario «fue una maniobra legal del partido de izquierda (el de la presidenta saliente Xiomara Castro) el que, según él, llegó a un acuerdo con la Administración de Biden y (la entonces vicepresidenta Kamala) Harris» para su extradición y procesamiento.

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio en EE.UU. que «prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas».

«Así que el presidente escuchó las preocupaciones de muchas personas, como siempre hace, y, desde luego, está dentro de su autoridad constitucional firmar el indulto para aquellos que son merecedor de el», concluyó la portavoz.

Trump anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyó al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que ha disputado las elecciones presidenciales en Honduras ayer domingo.

Tras escrutarse más del 50 % de las actas, los resultados en Honduras apuntan de momento a un empate técnico entre los dos principales candidatos conservadores, Asfura, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. EFE

