The Swiss voice in the world since 1935

Casi 70 muertos durante las detenciones de los servicios secretos rusos desde 2022

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 12 ago (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso mató a 65 personas durante detenciones desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, según informó este martes la plataforma independiente Vazhnie Istorii (Historias Importantes).

La plataforma realizó el cálculo según los propios informes del FSB, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el Comité Nacional Antiterrorista, agencias estatales y medios próximos a las fuerzas de seguridad, donde además de las 65 personas en territorio ruso, se suman otras cuatro en la región ucraniana de Zaporiyia, anexionada por Rusia en 2022.

Al menos 44 de los fallecidos eran ciudadanos rusos, mientras que otros nueve eran de Asia Central -sin que las fuerzas de seguridad especificaran su país de origen-, dos eran nacionales de Kazajistán, uno ucraniano y otro bielorruso.

En 28 de los casos el FSB admitió que la operación se había realizado para frustrar un atentado por orden de los servicios secretos ucranianos.

Además, mientras 27 de ellos tenían algún tipo de conexión con el Estado Islámico, otros 14 fueron simplemente vinculados con el islamismo sin especificar ningún tipo de organización.

El número de fallecidos entre 2022 y 2025 ha sido menor que entre 2018 y 2021, cuando murieron 72 personas, según Vazhnie Istorii.

Durante esos años no se acusó a ninguno de los delincuentes de trabajar para los servicios ucranianos, sino que un gran número de ellos (27) eran «miembros de organizaciones criminales del Cáucaso Sur». EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR