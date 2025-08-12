Casi 70 muertos durante las detenciones de los servicios secretos rusos desde 2022
Moscú, 12 ago (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso mató a 65 personas durante detenciones desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, según informó este martes la plataforma independiente Vazhnie Istorii (Historias Importantes).
La plataforma realizó el cálculo según los propios informes del FSB, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el Comité Nacional Antiterrorista, agencias estatales y medios próximos a las fuerzas de seguridad, donde además de las 65 personas en territorio ruso, se suman otras cuatro en la región ucraniana de Zaporiyia, anexionada por Rusia en 2022.
Al menos 44 de los fallecidos eran ciudadanos rusos, mientras que otros nueve eran de Asia Central -sin que las fuerzas de seguridad especificaran su país de origen-, dos eran nacionales de Kazajistán, uno ucraniano y otro bielorruso.
En 28 de los casos el FSB admitió que la operación se había realizado para frustrar un atentado por orden de los servicios secretos ucranianos.
Además, mientras 27 de ellos tenían algún tipo de conexión con el Estado Islámico, otros 14 fueron simplemente vinculados con el islamismo sin especificar ningún tipo de organización.
El número de fallecidos entre 2022 y 2025 ha sido menor que entre 2018 y 2021, cuando murieron 72 personas, según Vazhnie Istorii.
Durante esos años no se acusó a ninguno de los delincuentes de trabajar para los servicios ucranianos, sino que un gran número de ellos (27) eran «miembros de organizaciones criminales del Cáucaso Sur». EFE
