Casi el 49 % de los franceses votaron en la primera ronda de las municipales a media tarde

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París, 15 mar (EFE).- La participación en la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, que se celebra hoy, se elevó al 48,9 % a media tarde, unos diez puntos más que el 38,77 % registrado para entonces en 2020, cuando la cita con las urnas para renovar los consejos locales de unos 35.000 pueblos y ciudades estuvo marcada por la covid-19, informó el Ministerio de Interior.

Pero si se compara con la primera vuelta de las elecciones anteriores de 2014, el porcentaje hoy es casi seis puntos más bajo (54,72 %) a la misma hora y casi ocho puntos menos que en las de 2008 (56,25 %), según las cifras facilitadas por Interior a una hora del cierre de los colegios en la mayoría de pueblos pequeños, a dos horas en los medianos y a tres horas en las ciudades.

La movilización ciudadana era una de las grandes incógnitas de esta cita, ya que aunque se espera que al final del día sea más alta que en 2020, queda por ver si será suficiente para frenar la bajada registrada a lo largo de los años en estos comicios.

A partir del cierre de todos los colegios electorales empezarán a conocerse los primeros resultados en la Francia metropolitana, ya que en Nueva Caledonia, debido al desfase horario, las elecciones llevan varias horas de ventaja.

Allí la participación alcanzó el 56,08 %, frente al 52,87 % en 2020, pero lejos aún del 66,86 % de 2014. Y, según los resultados oficiales, los lealistas, la rama más radical del movimiento no independentista, aventajan claramente a sus competidores más moderados en Numea y sus alrededores, mientras que la Unión Nacional por la Independencia (UNI) se encuentra en claro declive frente al Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS).

Unos 48,7 millones de electores, de ellos 358.000 ciudadanos de la Unión Europea, están llamados a las urnas este domingo.

El 93 % de los municipios, que solo tienen una o dos listas en liza, conocerán a su alcalde hoy. Sin embargo, el escrutinio se presenta muy incierto en grandes ciudades, como París, Marsella o Lyon, lo que anticipa intensas negociaciones sobre las alianzas políticas entre la primera y la segunda vuelta del próximo domingo.

Tras esta primera ronda, las listas que deseen mantenerse en la segunda, retirarse o fusionarse con otras candidaturas deben registrar su decisión ante la prefectura (delegación del Gobierno) correspondiente antes de las 18:00 horas del martes, de acuerdo con la legislación electoral. Esto hace que los partidos tengan menos de 48 horas para cerrar acuerdos.

Las listas que obtengan al menos el 10 % de los votos pueden concurrir por sí solas a la segunda vuelta, mientras que aquellas que superen el 5 % pueden fusionarse con una candidatura que haya alcanzado al menos el 10 %.

A solo un año de las presidenciales, estas elecciones se presentan también como un barómetro para los partidos políticos y para ciertas personalidades que aspiran a lanzarse a la carrera por el Elíseo, a la que ya no podrá concurrir Emmanuel Macron por haber consumido los dos mandatos permitidos en la jefatura del Estado.EFE

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