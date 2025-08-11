Catar condena ataques «deliberados» e «inimaginables» de Israel contra periodistas en Gaza

El Cairo, 11 ago (EFE).- El primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, condenó este lunes los ataques «deliberados» y «crímenes inimaginables» de Israel contra periodistas en la Franja de Gaza tras el asesinato de reporteros de la cadena catarí Al Jazeera en el enclave palestino.

«Los ataques deliberados de Israel contra periodistas en la Franja de Gaza revelan que estos crímenes son inimaginables, ante la incapacidad de la comunidad internacional y sus leyes para detener esta tragedia», dijo el jefe de la diplomacia catarí en un breve mensaje en su cuenta oficial de X.

El Ejército israelí confirmó que mató a última hora del domingo al conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo dirigido específicamente contra él en la ciudad de Gaza.

Según un comunicado castrense, las fuerzas de Israel atacaron «al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista» de Al Jazeera, una afirmación que ha sido ampliamente condenada por la propia cadena y por la prensa árabe ya que el informante era uno de los más reconocidos en Gaza.

Por su parte, la cadena catarí condenó en un comunicado «el asesinato selectivo de sus corresponsales Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, junto con los fotógrafos Ibrahim al Thaher y Mohamed Nofal», algo que calificó de «un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza».

Mientras se prohíbe la entrada al enclave palestino «a los medios internacionales, los periodistas de Al Jazeera permanecieron en la asediada Gaza, experimentando el hambre y el sufrimiento que documentaron a través de sus cámaras», recordó el medio, que instó a la comunidad internacional a «tomar medidas decisivas».

Con la muerte de estos reporteros, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido. EFE

