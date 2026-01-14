Catar confirma retirada de «algunas» tropas de EEUU de Doha por tensiones en Oriente Medio

1 minuto

El Cairo, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Catar confirmó este miércoles la salida de «algunos efectivos» de Al Udeid, la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, y afirmó que esta medida se está tomando «en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región».

«Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región», dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington. EFE

