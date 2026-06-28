Catar informa de muerte de ciudadano por impacto de metralla tras «operaciones militares»

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El Cairo, 28 jun (EFE).- El Ministerio de Interior de Catar informó este domingo que un ciudadano catarí murió tras sufrir heridas por metralla durante «operaciones militares en la región» después de la desaparición de la embarcación en la que viajaba con otra persona.

El departamento señaló en un comunicado que «en la madrugada de este domingo el equipo de búsqueda y rescate marítimo de la Dirección General de Seguridad Costera y Fronteriza localizó» una embarcación que llevaba desaparecida desde el sábado.

«Las operaciones de búsqueda confirmaron el fallecimiento de un ciudadano catarí como consecuencia de las heridas sufridas por el impacto de metralla durante las operaciones militares en la región. Un residente de nacionalidad árabe -sin especificar país- también resultó herido y fue trasladado para recibir tratamiento; su estado es estable», detalló la nota del ministerio catarí.

Interior no especificó ni el lugar del incidente ni los responsables ni tampoco si estaba relacionado con los ataques iraníes en la madrugada contra países del golfo Pérsico.

El incidente se produce después de que sus vecinos Baréin y Kuwait denunciaran este domingo el lanzamiento de nuevos misiles y drones lanzados por Irán contra su territorio, en respuesta a los nuevos ataques de Estados Unidos contra la costa sur del país persa.

Los ejércitos de Baréin y Kuwait afirmaron en sendos comunicados que han interceptado «varios» misiles y drones, sin informar de momento de víctimas o daños.

Irán, por su parte, acusó a EE.UU. de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.EFE

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