The Swiss voice in the world since 1935

CE cree en acuerdo para dejar de importar hidrocarburos rusos durante presidencia danesa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 5 sep (EFE).- El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, se mostró este viernes confiado en cerrar un acuerdo para desvincular a los Veintisiete de los hidrocarburos rusos durante la presidencia semestral danesa del Consejo de la Unión Europea (UE).

«Confío en que podamos alcanzar un acuerdo en el que participen todos los países, aunque soy consciente de que hay algunos que tienen preocupaciones», dijo Jørgensen durante la reunión informal de ministros de Energía de la UE, sin mencionar directamente a Hungría y Eslovaquia.

Jørgensen resaltó que su tarea es «ayudar» a todos los países, aunque recordó que la decisión no tiene por qué ser unánime.

«Estoy seguro de que la presidencia danesa hará todo lo que pueda para encontrar una solución los próximos meses. Es muy importante que vayamos rápido, porque queremos que entre en vigor desde el 1 de enero», declaró.

La Comisión Europea (CE) presentó en mayo pasado su plan para desvincular totalmente a la UE de los hidrocarburos rusos, que incluye obligar a los importadores a romper sus contratos a largo plazo por fuerza mayor antes de 2028.

Durante la reunión celebrada en Copenhague, los ministros y secretarios de Estado de los Veintisiete discutieron también cuestiones como la descarbonización de la economía, el papel de la energía en el futuro digital y la infraestructura energética.

«Hay un amplio consenso sobre el camino a seguir. Necesitamos una cesta de tecnologías, lo que incluye inversiones rápidas, flexibilidad, almacenamiento y varias formas de generación», señaló al término de la reunión el ministro de Energía danés, Lars Aagaard, que ejerció de anfitrión.

Aagaard reveló que durante la reunión no se habían discutido cuestiones como la compra de energía estadounidense incluida en el último acuerdo comercial con Estados Unidos. EFE

alc/cae/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR