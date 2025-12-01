CE pide a España que actúe contra la peste porcina y anuncia envío de expertos a Cataluña

3 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este lunes que España debe aplicar las medidas previstas en la legislación comunitaria para tratar de contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña y anunció la presencia a partir de mañana de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

«Hemos sido notificados por las autoridades españolas sobre el brote de peste porcina en Cataluña», dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, que recordó que hacía más de tres décadas que en España no se producía ningún brote de esa enfermedad en el país.

Por el momento es necesario aplicar las medidas previstas en la legislación Europea. Es decir, se deben delimitar las zonas infectadas, se debe controlar a los animales salvajes, a los jabalíes salvajes, porque es a través de ellos normalmente la fuente del virus en caso de PPA», indicó.

Además, recordó que ya se ha puesto en marcha un veto a la caza y que sobre todo se deben aplicar medidas en las granjas de la zona, incluida la vigilancia y las medidas de bioseguridad estrictas, porque «este es un virus que se puede extender muy fácilmente», indicó la misma portavoz.

Por su parte, añadió, la Comisión Europea está aplicando la legislación relacionada con estas zonas protegidas y tiene a sus expertos veterinarios «preparados y a la espera».

En ese contexto, dijo que mañana habrá en Cataluña un grupo de expertos para «asesorar» a las autoridades, porque «de hecho España no es el único país donde se han producido brotes» de la misma enfermedad.

Indicó además que la comisión permanente de veterinarios, que se reúne de manera regular y esta semana tiene previsto un encuentro, abordará la situación en España, así como en otros Estados.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado precisamente para este lunes una reunión en Madrid para abordar el brote de PPA detectado en jabalíes del área de Collserola, en Barcelona, a la que acudirán representantes de la Generalitat y de la industria cárnica.

La reunión tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid cuatro días después de que se confirmasen los primeros casos de peste en dos ejemplares de jabalíes, lo que representa el primer brote de PPA en España desde noviembre de 1994.

En la reunión, según han avanzado a EFE fuentes del sector porcino, se abordará, entre otros asuntos, el impacto que tiene este brote en las exportaciones de carne de cerdo.

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros, de los que casi el 60 % (5.100 millones) tienen como destino la UE. Unos mil millones de esas exportaciones corresponden a ventas a China.

Por otra parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a la «tranquilidad» ante el brote de peste porcina africana (PPA), aunque ha advertido de que «no hay que bajar la guardia».

«Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino, y, al mismo tiempo, de prudencia e implicación para evitar que, evidentemente, esto se extienda a las granjas de producción», dijo el ministro a EFE en Roma. EFE

mb/ahg/ah

(vídeo)