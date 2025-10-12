The Swiss voice in the world since 1935
Centroderecha se pone por delante en municipales en Portugal con más del 26 % escrutado

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 12 oct (EFE).- El Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) se ha puesto por delante en las elecciones municipales en Portugal con el 26,76 % del voto escrutado, tanto en número de sufragios como en alcaldías que ganaría.

Con ese porcentaje de papeletas computado, el PSD, que es uno de los socios del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, obtiene el 38,8 % de los sufragios (118.589), ganando en tres alcaldías, seguido el Partido Socialista, que obtiene el dominio de una, con el 34,97 % de los apoyos (106.884 votos).

El partido de ultraderecha Chega va tercero con 7,93 % de los sufragios (24.243 votos) y de momento no gana en ningún ayuntamiento.

En las últimas elecciones locales celebradas en el país ibérico en 2021, los socialistas fueron los triunfadores, al ganar 148 alcaldías de municipios, seguidos del PSD, que logró 103, y el Partido Comunista Portugués (PCP), que logró 19.

Chega quedó cuarto sin ninguna alcaldía. EFE

ssa/av

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

