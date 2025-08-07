Cerca de 3.000 están inscritas en un programa para prevenir infecciones por VIH en Panamá

Ciudad de Panamá, 7 ago (EFE).- Cerca de 3.000 personas están inscritas en el programa de Profilaxis Preexposición (PrEP), para reducir el riesgo de transmisión del VIH en Panamá, informaron este jueves las autoridades sanitarias del país, uno de los más afectados por la enfermedad en Centroamérica.

La PrEP un tratamiento antirretroviral que se utiliza antes de tener relaciones sexuales, y está dirigida principalmente a parejas serodiscordantes, o donde uno de los miembros vive con VIH y el otro no, a poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales, y personas en situaciones especiales o heterosexuales con factores de riesgo como víctimas de violencia sexual, indica una misiva del Ministerio de Salud (Minsa).

El esquema de medicamentos aprobado para este programa es la emtricitabina/tenofovir, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se toma diariamente y alcanza, a partir del séptimo día de uso continuo, un nivel de protección adecuado, explica la misiva oficial, que precisa que antes de iniciar el tratamiento es indispensable realizarse una prueba de VIH con resultado negativo.

«Cerca de 3.000 personas están inscritas en esta terapia en Panamá, desde el lanzamiento del plan piloto en el 2022, las cuales se han mantenido seronegativas, salvo algunos casos de infección asociados a un uso inadecuado del tratamiento», afirma el Minsa.

El jefe de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Minsa, Carlos Chávez, asevera que «los estudios han demostrado que la PrEP reduce en un 99 % las probabilidades de contagio cuando se sigue correctamente».

El Minsa destaca que la PrEP es parte de un enfoque de prevención combinada y no sustituye el uso del preservativo, ya que es «una herramienta que protege exclusivamente contra el VIH y no previene otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis».

La cartera de Salud agrega que Panamá se encuentra en la fase de expansión de los servicios de PrEP y colabora con organismos internacionales para la adquisición del Lenacapavir, un nuevo medicamento recomendado por la OMS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), un «antirretroviral, considerado funcionalmente similar a una vacuna, que reduce el riesgo de transmisión del VIH en más del 99,9 % en adultos y adolescentes».

Cerca de 30.000 personas vivían con VIH al cierre de 2023 Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, donde la enfermedad tiene una prevalencia del 1 % y se le vincula con alrededor de 500 muertes al año, según los datos más recientes de Onusida.

Durante 2023 se registraron alrededor de 1.500 nuevas infecciones por el VIH en Panamá, según Onusida, que en el 2022 situó al país como el de más nuevas infecciones anuales de VIH en Centroamérica. EFE

