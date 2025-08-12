Cerca de un centenar de municipios en Portugal está en riesgo máximo de incendio

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 12 ago (EFE).- Cerca de un centenar de municipios se encuentran este martes en riesgo máximo de incendio en Portugal, varios de ellos fronterizos con Galicia, Castilla y León y Extremadura (España), en una jornada en la que el país mantiene el estado de alerta por altas temperaturas.

Según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), hay además cerca de 50 municipios que se encuentran en riesgo «muy elevado» de incendios.

La entidad ha colocado a 12 distritos de los 18 que hay en Portugal peninsular en aviso naranja por altas temperaturas, mientras que los seis restantes se encuentran en nivel amarillo.

El IPMA, que también da las temperaturas de las capitales de cada región, muestra que la máxima de hoy se registrará en Évora, que alcanzará los 44 grados, mientras que la vecina Beja prevé una máxima de 42 grados.

Por otro lado, la máxima más baja se espera en Viana do Castelo, con 29 grados.

En la capital portuguesa, la máxima será de 39 grados, mientras que la mínima rondará los 24 grados.

Las fuerzas de emergencias y protección civil combaten este martes 29 incendios forestales en el país, con 2.171 efectivos, 676 medios terrestres y 24 medios aéreos.

Portugal arrastra varios días de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno de Portugal a declarar el estado de alerta hasta el miércoles 13 de agosto. EFE

