Cerro Largo quiere seguir en lo alto y Peñarol pasar la página la Libertadores

2 minutos

Montevideo, 21 ago (EFE).- El Cerro Largo quiere seguir en lo alto de la tabla del Torneo Clausura del fútbol uruguayo cuando visite al Miramar Misiones en una cuarta fecha en la que Peñarol buscará pasar la página de su reciente eliminación en la Copa Libertadores cuando se mida en casa al River Plate.

Todo parece indicar que el equipo dirigido por Danielo Núñez mantendrá su alineación habitual en la que ha destacado el trabajo del delantero Franco Rossiquien fue el encargado de anotar el tanto de la victoria en la pasada fecha y así mantener la racha de tres partidos en fila sin derrotas.

En tanto, el Miramar Misiones intentará reponerse de su derrota en la pasada fecha 2-1 ante el Juventud con el que sumaron su segundo revés.

Por su parte, el equipo carbonero saltará al engramado del estadio Campeón del Siglo con el objetivo de dejar atrás el trago amargo que dejó el partido ante el Racing de Avellaneda en Buenos Aires en el que un gol de Franco Pardo en el minuto 94 sentenció el partido.

En ese sentido, el técnico Diego Aguirre espera incluir en la lista a su principal figura Leonardo Fernández quién se viene recuperando de una lesión de rodilla que sufrió en el partido de ida ante los argentinos.

El líder Cerro Largo tendrá que mirar con atención los partidos de Boston River y Liverpool, ambos equipos a tan solo dos puntos de la punta y quienes se medirán a Nacional y Cerro, respectivamente.

El Boston River llega a esta fecha con la inspiración de haber derrotado en casa a Peñarol 2-1 y con la mirada puesta en despachar al otro equipo grande del fútbol uruguayo como los tricolores apoyados en la ofensiva del jugador Agustín Albarracín.

Nacional también intentará escalar en la tabla con el alivio de haber sumado tres puntos en la fecha anterior que encabezó el recién incorporado atacante Maximiliano Gómez.

Liverpool, quienes no pierden de vista la cima del Clausura y la Tabla Anual en la que se encuentran en puestos de clasificación a competencias internacionales, saldrá la cancha de los albicelestes con la firme intención de arrebatar el liderato siempre que el Cerro Largo obtenga un resultado adverso.

En otros escenarios, la cuarta fecha se desarrollará con los choques entre Wanderers ante el Juventud mientras que Defensor Sporting recibirá la visita del Plaza Colonia.

Progreso visitará al Danubio y el Montevideo City Torque se medirá al Racing del barrio Sayago también de la capital uruguaya. EFE

rmp/og