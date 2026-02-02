Chavismo anuncia «gran marcha» tras un mes de captura de Maduro y para conmemorar a Chávez

(Actualiza con convocatoria a otra marcha para este martes)

Caracas, 2 feb (EFE).- El chavismo convocó este lunes a una gran marcha para mañana, cuando se cumple un mes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y otra para el miércoles en conmemoración de los 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) contra el entonces jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez.

En una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también indicó que esta actividad es parte de una agenda que también incluye una marcha de la juventud el 12 de febrero.

Asimismo, señaló que en la marcha del miércoles se rendirán honores a Chávez en el Cuartel de la Montaña 4F, una antigua edificación militar situada en Caracas que alberga la tumba del fallecido presidente.

Todos los años, el PSUV realiza actividades el 4 de febrero, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó Chávez, entonces teniente coronel.

Igualmente, de acuerdo a una nota de prensa del PSUV, habrá una marcha del chavismo este martes para conmemorar el natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia del país suramericano.

Esta marcha coincide con el primer mes del ataque de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El chavismo ha organizado prácticamente a diario actividades, en su mayoría marchas, para exigir la liberación de Maduro y Flores.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. EFE

