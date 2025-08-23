Chavistas acuden en Caracas a alistarse en la Milicia e instan a la población a sumarse

3 minutos

Caracas, 23 ago (EFE).- Simpatizantes del Gobierno de Venezuela se congregaron este sábado en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) e instaron a la población a sumarse a la jornada convocada durante todo el fin de semana por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca a las costas del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

En la plaza Bolívar de Caracas, ubicada a un par de cuadras del Palacio de Miraflores (sede del Gobierno), EFE pudo constatar que un gran número de ciudadanos acudió a la actividad.

Uno de los asistentes era Jorge Navas, miembro del colectivo ‘Resistencia y Rebelión’, quien dijo a EFE que este es un deber de cada «patriota» en un «escenario» como el actual, que describió una «guerra cognitiva».

«Este es un pueblo que entendió que aquí hay un enemigo en común y que deben prepararse y que deben alistarse y ponerse a la orden si aquí hay que defender esto en un escenario bélico», sostuvo.

A juicio de Navas, el chavismo cuenta con «suficiente experiencia» en «la defensa integral de la patria», por lo que añadió que sus simpatizantes irán «al frente en el escenario que sea».

Otra de las participantes de la jornada, Aidee Romero, quien dijo ser jefa de una Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH), también llamó a los ciudadanos a la defensa del territorio sin importar la ideología.

«Pedimos a todo venezolano que amen su patria, no importa que no compartan nuestra propia ideología, que no permitamos que mancillen» al país, expresó.

Romero agregó que la independencia «toca defenderla», aunque, mencionó, que «ojalá que no sea con bala».

La mujer aclaró que pese a ya estar registrada en la Milicia, acudió este sábado a la cita a «reafirmar» su compromiso con este cuerpo de civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que 11 años después se incorporó oficialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se sumó, acompañada por otras autoridades locales, a la actividad, que se replicó, tal y como comprobó EFE, en otros lugares como la plaza La Pastora, también en el centro caraqueño.

Según imágenes de VTV, el proceso también tuvo lugar en plazas de diversos estados de Venezuela, entre ellos, Lara, Bolívar, Táchira, Trujillo, Sucre y La Guaira.

El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió este sábado no «caer en nerviosismo» ante la jornada de alistamiento.

Según el jefe castrense, la de hoy es «una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana», y que, aseguró, está «esparcido en todo el territorio nacional».EFE

dga/lb/enb

(foto)(video)