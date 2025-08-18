The Swiss voice in the world since 1935

Chef José Andrés pide a Israel que deje trabajar a las ONG para paliar el hambre en Gaza

Jerusalén, 18 ago (EFE).- El chef español José Andrés urgió en Israel el acceso «completo» a Gaza a todas las ONG para que «no haya hambre ni saqueos», en un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, un año después de que fuerzas israelíes mataran a siete cooperantes de su organización, World Central Kitchen (WCK), en un ataque múltiple en Gaza.

«Hablamos en detalle sobre cómo inundar Gaza con alimentos y medicinas para que no haya hambre ni saqueos, y así podamos comenzar la reconstrucción con esperanza y humanidad. Esto implica permisos y acceso completos para todas las ONG que puedan ayudar a poner fin a la desesperación y el sufrimiento de los palestinos», dijo el chef en un mensaje en X este lunes.

La reunión se produjo este domingo en la residencia presidencial de Jerusalén, donde Herzog aseguró -pese a la expansión del hambre y la desnutrición- que «Israel trabaja para mejorar drásticamente el acceso a la ayuda humanitaria para la población civil de Gaza».

Según José Andrés, el presidente israelí apoyó «firmemente» el plan de «aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza».

«Hablamos sobre lo que se necesita y lo que se debe hacer para que se haga realidad. Se comprometieron a ayudar en todo lo posible con la liberación de los rehenes, el fin de la guerra, la provisión de toda la ayuda humanitaria necesaria y la reconstrucción de Gaza», apuntó.

El 1 de abril de 2024, un dron israelí llegó a disparar hasta tres veces contra un convoy de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar de que los vehículos estaban claramente marcados con el logotipo de la organización. En el ataque fueron asesinados cuatro trabajadores extranjeros y tres palestinos. EFE

