Chihuahua exhibe sus paisajes montañosos y pueblos tradicionales ante el Mundial de Fútbol

Madrid, 20 ene (EFE).- El estado mexicano de Chihuahua ha presentado este martes en la Casa de América de Madrid su oferta para Fitur 2026, en la que han resaltado sus paisajes montañosos, que se pueden recorrer en tren, o sus pueblos de arquitectura tradicional, como una alternativa turística de cara al Mundial de Fútbol 2026.

El secretario de Turismo del estado de Chihuahua, Edibray Gómez, ha destacado las Barrancas del Cobre, un cañón cuatro veces mayor que el Gran Cañón del Colorado (Estados Unidos) y que destaca por su tirolina, de más de dos kilómetros de longitud y a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar.

Es, para Gómez, “una experiencia única”, según ha descrito a EFE, “tanto en invierno que se viste todo de blanco como en verano que está todo verde”.

Otro de los atractivos es el tren Chepe Express, un ferrocarril que conecta Chihuahua con el estado de Sinaloa cruzando alguno de los llamados pueblos mágicos mexicanos (llamados así por su arquitectura tradicional y costumbres identitarias) y que, para el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua, Julio Chávez, es “un recorrido que no le puede faltar a nadie en la vida”.

Chihuahua, un estado diverso que se ofrece como alternativa

Chávez ha recordado que este ferrocarril cuenta con algunos vagones de lujo e incluso otros con terraza para un viaje de nueve horas “que se hace corto” mientras se divisan cascadas o puentes.

Situado en el norte de México, Chihuahua es el estado más grande del país, con más de 247.000 kilómetros cuadrados, y quiere aprovechar su posición fronteriza con Estados Unidos para que los asistentes al Mundial conozcan el territorio.

“La gran mayoría de los visitantes a este tipo de competición son europeos”, ha explicado Gómez, “entonces tenemos que ofrecer todo un ramillete de atractivos turísticos para que se queden antes o después de esta Copa”, una idea para la que se han aliado seis estados del norte de México.

El directivo ha recordado que hay vuelos directos de Madrid a Dallas (una de las sedes estadounidenses del Mundial), y también de Dallas a Chihuahua.

Además, existen conexiones en avión con Ciudad de México, con una duración inferior a dos horas, lo que facilita llegar desde Madrid, que tiene vuelos directos con la capital y con otros destinos internacionales.

“Una mirada diversa y complementaria”

Por su parte, el director de Programación de Casa de América, Moisés Morera, ha valorado el “enorme potencial” como destino turístico de la identidad y diversidad de Chihuahua, y ha apuntado que territorios como este aportan “una mirada diversa y complementaria” a los destinos tradicionales.

Además, ha recordado que el turismo es una industria esencial para la economía y el empleo mexicanos y “una poderosa herramienta de proyección cultural y de cohesión social”.

En el acto también han estado presentes algunos corredores rarámuri, un pueblo indígena que se caracteriza por correr con una gran resistencia por sus parajes montañosos y de difícil acceso, lo que les ha llevado a participar en ultramaratones.

Por último, el estado de Chihuahua -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha reconocido a turoperadores de España y Europa, junto con otros miembros de la industria turística como “embajadores” por contribuir a promover la región. EFE

