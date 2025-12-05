Chile acelera soluciones de almacenamiento frente al desperdicio de energía solar

Santiago de Chile, 5 dic (EFE).- Chile desperdició hasta 6 gigavatios hora (GWh) de energía solar en 2024 debido a la congestión en las líneas de transmisión, un fenómeno que continúa al alza en 2025 con 3,2 teravatios hora (TWh) vertidos hasta agosto, según la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera).

Datos de la asociación chilena revelan que la energía perdida corresponde al 20 % de toda la generación eólica y solar del año pasado, lo que hubiera podido abastecer el consumo anual de electricidad de más de 2 millones de hogares.

Ante este aumento, del 148 % respecto al año previo, la compañía SolisStorage presentó en el país su nueva plataforma de almacenamiento EverCore, diseñada para reducir estas pérdidas y fortalecer la transición energética.

El problema se ha intensificado a medida que Chile incrementa su matriz renovable, lo que ha puesto presión sobre la demanda de sistemas de almacenamiento industrial.

Para el director de Tecnología (CTO) de SolisStorage LATAM, Sergio Rodríguez, “a medida que las empresas enfrentaron el aumento de costos energéticos, la necesidad de una mayor resiliencia operativa y una creciente variabilidad en la red, Chile se posicionó como un centro regional para el despliegue e innovación en sistemas de almacenamiento de energía”.

Un mercado que crece más rápido que su infraestructura

En la actualidad, Chile es uno de los países con mayor integración de energías renovables de América Latina, solo por detrás de Brasil, donde la generación solar aportó 25 % de la electricidad nacional al cierre de junio de 2025. Antofagasta y Atacama encabezan la operación de parques fotovoltaicos, cuya capacidad instalada supera los 11 gigavatios (GW) y donde más de 4.000 megavatios (MW) se encuentran en construcción, según un reporte de la asociación chilena Generadoras.

Sin embargo, según informes del centro de investigación Broadminded, si hubiera sido aprovechada toda su potencial energía, la participación de renovables en el sistema habría alcanzado el 47 %, en lugar del 40 % actual.

Así, condiciones como la falta de infraestructura de transmisión y la ausencia de almacenamiento a gran escala continúan generando pérdidas significativas de electricidad, lo que para el sector privado, se traduce en mayor incertidumbre operativa y costos energéticos crecientes.

En este contexto, SolisStorage eligió a Chile como primer país en América Latina para lanzar EverCore, su nuevo sistema de almacenamiento para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), una decisión que, señala Rodríguez, responde a “la creciente demanda del país por sistemas robustos, escalables e inteligentes”, en línea con sus metas de descarbonización.

“Chile fue el país ideal para presentar esta nueva etapa. Su ecosistema renovable avanzado, la alta demanda C&I y sus políticas energéticas de vanguardia crearon el entorno perfecto”, añadió.

Apuesta por el almacenamiento integrado

La solución presentada integra en un solo equipo un inversor híbrido, baterías de almacenamiento y un sistema avanzado de gestión energética (EMS), cuyo diseño busca optimizar la operación de industrias y comercios, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

“EverCore representó una evolución decisiva para SolisStorage: de ser un fabricante de inversores a convertirse en un proveedor integral de soluciones energéticas”, afirmó Rodríguez.

El lanzamiento oficial ocurrió en un evento exclusivo en Santiago, donde clientes, socios y actores del sector energético evaluaron el sistema como una alternativa para enfrentar los desafíos de generación y transporte que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional.

Un freno al vertimiento solar

La consolidación de proyectos solares en el norte del país ha superado la capacidad de transmisión hacia el centro y sur, lo que eleva el riesgo de vertimiento y obliga a limitar la producción en ciertas horas del día.

Según la empresa, EverCore permitirá aprovechar la energía que hoy se pierde, aumentar la estabilidad de las operaciones industriales y reducir los costos energéticos mediante un mayor control del consumo.

Asimismo, para el directivo de SolisStorage, esta tecnología será determinante en el sector industrial y comercial, al concluir que lo que ven es que el «almacenamiento no solo respalda operaciones, sino que acelera la independencia energética, optimización de costos y resiliencia de los usuarios”. EFE

