Chile confirma el cobre y litio como eje de negociación comercial con la India

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Indira Guerrero

Nueva Delhi, 13 may (EFE).- Chile confirmó que el cobre y el litio serán uno de los grandes ejes de la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con la India, un pacto que Santiago espera cerrar este año y que Nueva Delhi impulsa para asegurar suministros de largo plazo para su expansión tecnológica y energética.

En una entrevista con EFE en Nueva Delhi, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que las conversaciones incorporan estos minerales críticos como parte central del acuerdo, mientras la India acelera esfuerzos para fortalecer cadenas de suministro ligadas a baterías, electromovilidad y centros de datos.

“Lo que quieren es asegurar suministros a largo plazo”, afirmó el ministro al referirse al interés indio por el cobre y el litio chilenos.

La India depende actualmente al 100 % de importaciones de litio y busca expandir su capacidad industrial en sectores vinculados a la transición energética y la Inteligencia Artificial (IA), en un contexto de creciente competencia global por recursos estratégicos.

Chile, que concentra cerca del 23 % de la producción mundial de cobre y alrededor del 30 % de las reservas globales de litio, aparece como uno de los socios naturales de India en ese proceso.

Pérez Mackenna sostuvo que la revolución de la IA tendrá un impacto sobre la economía global mucho mayor de lo que todavía anticipan muchos mercados, ya que aumentará la demanda de minerales críticos para la construcción de infraestructuras como los centros de datos.

“Hoy día se minan alrededor de 30 millones de toneladas de cobre al año. En los próximos 18 años vamos a tener que minar como mínimo la misma cantidad de cobre que hemos minado en toda la historia de la humanidad”, afirmó.

El acercamiento ocurre además en un momento de creciente competencia global por minerales críticos, en un mercado históricamente dominado por China tanto en procesamiento como en cadenas de suministro vinculadas a baterías y tecnologías limpias.

El canciller describió el momento actual como un “punto de inflexión copernicano” impulsado por la IA y vinculó el aumento de demanda minera a la expansión de infraestructura energética, capacidad computacional y redes tecnológicas.

En paralelo a las negociaciones comerciales, Chile proyecta inversiones mineras por unos 100.000 millones de dólares durante la próxima década, incluso antes de un eventual cierre del acuerdo con India.

“Esas son las cifras hoy, antes del acuerdo”, señaló Pérez Mackenna.

La estatal Coal India Ltd ya explora oportunidades en activos de cobre y litio en Chile, en una señal temprana del interés indio por asegurar acceso directo a minerales estratégicos.

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Aunque ambas partes esperan avanzar hacia un cierre técnico del CEPA antes de finales de año, el canciller dejó entrever que las conversaciones sobre minerales críticos avanzan dentro del propio acuerdo y no en negociaciones paralelas.

“Lo importante, más que la velocidad, es la calidad del acuerdo”, afirmó.

El comercio bilateral entre ambos países ronda actualmente los 5.000 millones de dólares anuales, una cifra que Chile considera reducida frente al tamaño de la economía india y al potencial de integración entre ambos mercados.

Pérez Mackenna afirmó que Chile podría “cuadruplicar” el intercambio comercial bilateral si logra mejorar las condiciones de acceso e inversión entre ambas economías.

Las negociaciones incluyen además acceso para productos agrícolas y alimentos, sectores donde Chile enfrenta algunos de los aranceles más altos del mercado indio. Actualmente, el vino chileno paga tarifas cercanas al 150 %, mientras productos como las nueces enfrentan gravámenes de hasta el 100 %.

El acuerdo también contempla cooperación en farmacéutica, homologación de medicamentos y servicios tecnológicos, un área donde Chile observa oportunidades derivadas del capital humano indio.

“La India forma un millón y medio de ingenieros al año”, afirmó el canciller. “Con esa cantidad de capital humano, obviamente son sofisticados en todo tipo de cosas”, apuntó.

El ministro advirtió, sin embargo, que el desafío no se limita a la extracción de minerales. Chile necesitará expandir puertos, transporte y capacidad logística para responder a una demanda que describió como estructural y de largo plazo.

“Tenemos que crear un ecosistema que funcione (…) Que funcione en Chile, que funcione entre Chile e India a través del transporte y que también funcione en India”, afirmó.

La visita de Pérez Mackenna, que asumió el cargo hace apenas dos meses dentro del nuevo Gobierno chileno, marca además una señal de continuidad política hacia las negociaciones con India, en momentos en que Santiago busca profundizar su presencia en cadenas de suministro estratégicas ligadas a minerales críticos y tecnología.

“Tenemos esperanzas de que esto se podría eventualmente cerrar de aquí a fin de año”, afirmó el canciller sobre el CEPA. EFE

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