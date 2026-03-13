Chile convoca a grupo de expertos para analizar situación fiscal por subida del petróleo

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Santiago de Chile, 13 mar (EFE).- El nuevo ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, indicó este viernes que convocará a un grupo de expertos para analizar la situación de las arcas fiscales y buscar posibles soluciones para minimizar el impacto de la subida del precio del petróleo.

«He decidido convocar a una reunión especial con personas especializadas. Vamos a analizar los números, vamos a ver la situación y vamos a llegar con una solución, un diseño oportuno y eficaz con la mayor prontitud», indicó en rueda de prensa el economista ultraliberal.

Quiroz explicó que «Chile es una economía abierta y no es inmune» a las fluctuaciones en los precios del petróleo, «que en la última semana han subido un 34 %, una situación que no se veía desde 1985» y que se produce por la escalada regional en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

“No sabemos el desenlace (del conflicto), pero las perspectivas son que se trata de un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo de lo que se ha observado en los últimos años”, comentó tras participar en el primer consejo de gabinete del presidente José Antonio Kast.

La estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), responsable de la importación y comercialización de la gran mayoría del petróleo crudo y sus derivados en Chile, informó la semana pasada que la gasolina de 93, 97 y el diésel subieron entre 0,021 y 0,023 dólares por litro (18,8 y 20,9 pesos chilenos).

El ministro explicó que Chile dispone de herramientas técnicas para amortiguar alzas abruptas, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), creado en 2014 y que «ya está operando».

Este instrumento, sin embargo, «genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolso», lo que se agrava con la «delicada, inusual y extrema” situación actual de las actas fiscales.

Según Quiroz, «la caja con la que cerró la Administración anterior fue de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025 (…) un 1 % de lo normal».

Su predecesor en el cargo, Nicolás Grau, refutó el dato en X y aseguró que «el último dato público (de finales de enero) es 1.406 millones de dólares».

El ultraderechista Kast basó su campaña presidencial en denunciar que «Chile vive una crisis sin precedentes», tanto en seguridad como en economía, pese a que las cifras no lo avalan.

El PIB chileno creció un 2,6 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas. EFE

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