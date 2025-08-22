Chile expresa «fuerte condena» a un plan de asentamientos en Cisjordania ocupada

2 minutos

Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- El Gobierno chileno expresó este viernes su «fuerte condena» a la reciente aprobación de un plan de asentamientos en Cisjordania ocupada por parte de las autoridades de Israel.

Esta medida, detalló el Gobierno a través de un comunicado emitido por la Cancillería, «compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados».

El plan contempla la construcción de 3.400 viviendas en tierra palestina ocupada por las fuerzas israelíes, socavando, según el Gobierno chileno, una solución «ampliamente respaldada por la comunidad internacional como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina».

En la misma línea, el Gobierno hizo un llamado a todas las partes a «abstenerse de adoptar medidas unilaterales que dificulten el diálogo y el entendimiento mutuo, en beneficio de la estabilidad regional en Medio Oriente».

El plan israelí, que expandiría los asentamientos junto a Jerusalén Este, suscitó una fuerte oposición internacional, incluyendo a Naciones Unidas y la Unión Europea que instaron al gobierno de Benjamín Netanyahu a renunciar a su concreción.

La posible aprobación de este emblemático y controvertido proyecto suscitó la semana pasada una fuerte oposición a nivel internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

En Cisjordania, fuera de Jerusalén Este -territorio ocupado y anexado por Israel- viven aproximadamente tres millones de palestinos, junto a cerca de medio millón de israelíes asentados en colonias que, según Naciones Unidas, son consideradas ilegales conforme al derecho internacional.

Según cifras de organismos internacionales y las autoridades palestinas, el conflicto en la Franja de Gaza acumula más de 61.000 personas asesinadas por el ejército israelí, además de centenares que han fallecido debido a la hambruna durante los últimos días.

En enero de 2024, Chile, junto a México, presentó ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para que se investiguen probables crímenes de guerra en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.

Además, Chile se sumó formalmente en septiembre pasado a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas que también se encuentra en La Haya.

En 2011, durante el primer mandato del fallecido Sebastián Piñera, Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano”. EFE

ssb/eav