The Swiss voice in the world since 1935

Chile expresa «fuerte condena» a un plan de asentamientos en Cisjordania ocupada

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santiago de Chile, 22 ago (EFE).- El Gobierno chileno expresó este viernes su «fuerte condena» a la reciente aprobación de un plan de asentamientos en Cisjordania ocupada por parte de las autoridades de Israel.

Esta medida, detalló el Gobierno a través de un comunicado emitido por la Cancillería, «compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados».

El plan contempla la construcción de 3.400 viviendas en tierra palestina ocupada por las fuerzas israelíes, socavando, según el Gobierno chileno, una solución «ampliamente respaldada por la comunidad internacional como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina».

En la misma línea, el Gobierno hizo un llamado a todas las partes a «abstenerse de adoptar medidas unilaterales que dificulten el diálogo y el entendimiento mutuo, en beneficio de la estabilidad regional en Medio Oriente».

El plan israelí, que expandiría los asentamientos junto a Jerusalén Este, suscitó una fuerte oposición internacional, incluyendo a Naciones Unidas y la Unión Europea que instaron al gobierno de Benjamín Netanyahu a renunciar a su concreción.

La posible aprobación de este emblemático y controvertido proyecto suscitó la semana pasada una fuerte oposición a nivel internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

En Cisjordania, fuera de Jerusalén Este -territorio ocupado y anexado por Israel- viven aproximadamente tres millones de palestinos, junto a cerca de medio millón de israelíes asentados en colonias que, según Naciones Unidas, son consideradas ilegales conforme al derecho internacional.

Según cifras de organismos internacionales y las autoridades palestinas, el conflicto en la Franja de Gaza acumula más de 61.000 personas asesinadas por el ejército israelí, además de centenares que han fallecido debido a la hambruna durante los últimos días.

En enero de 2024, Chile, junto a México, presentó ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para que se investiguen probables crímenes de guerra en el marco del conflicto entre Israel y Hamás.

Además, Chile se sumó formalmente en septiembre pasado a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas que también se encuentra en La Haya.

En 2011, durante el primer mandato del fallecido Sebastián Piñera, Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano”. EFE

ssb/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR