Chile gana la mitad de los oros en disputa en la última jornada del remo

2 minutos

Luque (Paraguay), 13 ago (EFE).- La delegación de Chile demostró este miércoles su poderío en el remo al ganar dos de los cuatro oros en disputa en la última jornada de este deporte en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se celebran en Paraguay.

En la categoría de cuatro pares de remos cortos femenino (W4X), el equipo de la estrella solitaria, integrado por Amanda Araneda, Felipa Rosas, Antonia Pichott y Antonia Lewald, se colgó la medalla de oro con un tiempo de 6:46.54, mientras que las brasileñas Isabella Gomes, Jennifer de Almeida, Julia dos Santos y Lara Pizarro se quedaron con la presea de plata con un tiempo de 6:49.29.

El bronce recayó en manos de las paraguayas Fiorela Rodríguez, Agustina López y las hermanas Nicole y Lucía Martínez, que marcaron un tiempo de 6:50.83.

En el 8 mixto (Mix8+), los chilenos se hicieron acreedores del metal dorado con un tiempo de 6:03.21, mientras que los brasileños se tuvieron que conformar con la plata.

El equipo paraguayo, local en la Bahía de Asunción, se llevó la medalla de bronce.

Uruguay también brilla

El uruguayo Luciano García pudo cantar victoria en la categoría de un par de remos cortos masculino (M1X) al marcar un tiempo de 7:06.95 e imponerse al argentino Santino Menin, que paró el reloj en 7:09.66.

El brasileño Marcelo de Almeida fue el dueño del bronce con una marca de 7:11.35.

Cuba rema para medalla

En los cuatro pares de remos cortos masculino (M4X), los cubanos Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Paz conquistaron el oro con un tiempo de 6:01.64, mientras que los brasileños Arthur Aguiar, Daniel Passold, Joao Batista y Marcelo de Almeida ganaron plata con una marca de 6:01.75.

El bronce recayó en los chilenos Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson, quienes marcaron un 6:02.93. EFE

laa/cmm