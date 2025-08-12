Chile se queda con el oro en la persecución por equipos femenina
Luque , 12 ago (EFE).- El equipo femenino chileno de ciclismo se quedó este martes con la medalla de oro de la persecución por equipos, en el marco de la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se disputan en Paraguay.
Las chilenas derrotaron a las colombianas al hacer un tiempo en sus tres rondas de 3.23.531, mientras que las colombianas pararon el reloj en 3.30.275.
Por otra parte, el bronce fue para el equipo de México, que cronometró 4:49.192, por 4:51.879 de sus rivales de Argentina. EFE
