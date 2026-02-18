Chile supera los seis millones de turistas en 2025 con Argentina como principal visitante

Santiago, 18 feb (EFE).- Chile superó los seis millones turistas extranjeros en 2025 y registró la mejor cifra de los últimos ocho años, con Argentina y Brasil como los principales emisores de visitantes, informó este miércoles el Gobierno.

Argentina volvió a liderar un año más las visitas a Chile, con 2,8 millones de turistas, lo que significa un aumento del 36,8 % con respecto a 2024.

Asimismo, Brasil volvió a colocarse como segundo país que más viajeros aporta a Chile con 681.649 viajeros pero redujo un 13, 4% el número de visitantes.

«Si consideramos nuestra población -20 millones de habitantes-, la magnitud de los visitantes que recibe Chile es altamente significativa en términos relativos dentro de la región», afirmó en un comunicado la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

La cifra de 2025 supone un aumento del 14,6 %, en comparación con 2024, y se trata del cuarto año consecutivo en que crece el número de visitas extranjeras.

«Superar los seis millones de turistas extranjeros en 2025 es una señal clara de consolidación del posicionamiento internacional de Chile», agregó Pardo.

Hasta ahora, la cifra récord de turistas extranjeros se alcanzó en 2017, cuando Chile recibió casi 6,5 millones de visitantes.

«Chile destaca por la relación entre población y número de turistas internacionales, lo que habla de una industria sólida y competitiva, con una oferta diversa, sostenible y con fuerte presencia territorial», añadió la subsecretaria.

Fuera del continente americano, España fue el país que mayor número de turistas derivó a Chile, con más de 80.000 que llegaron al país andino el año pasado. EFE

