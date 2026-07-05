Chile vence por 48-31 a Rumania en Santiago en el estreno de la Nations Cup 2026

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Santiago de Chile, 4 jul (EFE).- Los Cóndores de Chile vencieron este sábado por 48-31 a Los Robles de Rumania en partido disputado en el Estadio Nacional de Santiago, válido por la primera fecha de la Nations Cup, el nuevo torneo internacional que se disputa en paralelo a la Nations Championship.

Ambas selecciones, ya clasificadas para el Mundial de Rugby de 2027 en Australia, se enfrentaron en este certamen que reúne a las 12 selecciones ubicadas en el ranking mundial a continuación de las que conforman el Tier 1.

Chile, decimoctavo de la clasificación, abrió el marcador con tres puntos conseguidos en un penal de Matías Garafulic, a los diez minutos, y aumentó la ventaja con un try de Lucas Berti y conversión de Garafulic para un 10-0.

El equipo europeo –22 del mundo– respondió con dos jugadas de siete puntos, una de Adrian Mitu y Gabriel Rupanu y un maul imparable, sobre los 25 minutos, de Stefan Buruiana y Rupanu que volteó la pizarra 10 a 14.

El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine respondió para irse arriba con un try de Javier Carrasco y conversión de Garafulic, quien sumó a su cuenta un penal al igual que el rumano Rupanu antes de finalizar la primera mitad, que cerró 27-17 con un ensayo convertido del chileno Raimundo Martínez.

Comenzando la segunda etapa, el centro de Los Robles Dylan Schwartz consiguió una intercepción y concretó un try, que tuvo conversión de Rupanu a los 42 minutos, para acortar el marcador por 27-24.

La ofensiva chilena contestó con otra anotación completa, en una jugada de line y maul, de Diego Escobar y Garafulic a los 47, que provocó en los rumanos una respuesta con una conquista con premio extra de Marius Simionescu y Rupanu para el 34-31.

Chile amarró el partido con tres apoyos consecutivos, uno de Raimundo Martínez y dos tries de Escobar, que tuvieron conversiones de Garafulic y Santiago Videla, para dejar la pizarra 48-31.

La primera ventana de julio incluyó otro duelo en Santiago, este sábado, en el que Samoa venció por 66-19 a Hong Kong China, ambas también clasificadas al Mundial del próximo año.

En la segunda fecha, el próximo sábado 11 de julio, Chile se enfrentará a Hong Kong China en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que Samoa lo hará ante Georgia.

Los Cóndores finalmente cerrarán la primera ventana, el sábado 18 de julio, con su partido ante Georgia en el estadio La Portada en La Serena, al norte del país austral. EFE

mjr/laa

(foto)