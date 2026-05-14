China «rebautiza» a Rubio en la reunión Xi-Trump con el nombre chino exento de sanciones

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Pekín, 14 may (EFE).- El secretario de Estado, Marco Rubio, pudo confirmar este jueves en las reuniones de alto nivel en el Gran Palacio del Pueblo que China ha cambiado la grafía de su nombre en chino, un requiebro burocrático por el que queda exento de la sanciones que le impuso Pekín en 2020 sin que éstas hayan tenido que ser retiradas explícitamente.

El letrero con el que los anfitriones visualizaron los nombres del equipo que acompañó al presidente estadounidense, Donald Trump, a la cumbre con su homólogo Xi Jinping confirmó que oficialmente la transliteración de Rubio, que corresponde con la pronunciación «Lu Bi Ao», cuenta ahora con un nuevo carácter para el sonido «lu».

Este detalle carecería de importancia si no fuera porque China decidió cambiar el ideograma para el del sonido «lu» cuando Rubio asumió el mando del Departamento de Estado y así eximirlo técnicamente de unas sanciones impuestas por sus críticas a Pekín que le hubiesen complicado su entrada al país.

Rubio, quien fue senador entre 2011 y 2025, se destacó por ser uno de los críticos más vehementes de China, al acusar reiteradamente a ese país de ser una amenaza para los intereses estadounidenses.

En 2020, China prohibió la entrada al país a varios estadounidenses, incluido Rubio, en respuesta al veto que Estados Unidos impuso a altos dirigentes del Partido Comunista chino (PCCh) por su implicación en los abusos contra la población uigur en Xinjiang.

En una muestra magistral de los meandros de la burocracia china, Pekín decidió no desdecirse y eliminar las sanciones contra el secretario de Estado, hoy sentado frente a Xi a la izquierda de Trump, sino cambiar la transliteración de su apellido con una maniobra que para algunos también pretende servir de mensaje soslayado.

La grafía anterior representaba al primer sonido del apellido del secretario de Estado con un ideograma relativamente común entre los apellidos chinos, mientras que el otro puede asociarse a significados como «tosco» o «estúpido», lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible matiz político en la modificación. EFE

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