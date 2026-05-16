China afirma que EE.UU. comprende su postura sobre Taiwán y pide «acciones concretas»

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Pekín, 16 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este viernes que Estados Unidos comprende la posición de Pekín y rechaza la independencia de Taiwán, y pidió a Washington que adopte «acciones concretas» para garantizar la estabilidad de las relaciones bilaterales y la paz en el estrecho.

Tras la partida del presidente estadounidense, Donald Trump, que permaneció menos de 48 horas en Pekín, Wang reiteró en declaraciones a la prensa que la cuestión de Taiwán es «el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos».

«Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es el mayor denominador común para ambas partes. La condición previa para ello es no apoyar ni tolerar nunca la ‘independencia de Taiwán'», aseveró.

El canciller indicó que, durante la reunión entre ambos mandatarios, se percibió que Estados Unidos comprende la posición china, valora sus preocupaciones y ni reconoce ni acepta la vía independentista de Taiwán.

Ya a bordo del Air Force One rumbo a Washington, Trump, sostuvo que había tenido un «buen entendimiento» con su par chino, Xi Jinping, sobre Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama China.

El republicano descartó que exista un riesgo inmediato de conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán y sostuvo que Xi «no quiere ver una guerra», después de que el líder chino advirtiera el jueves de que una «mala gestión» de la cuestión podría llevar a ambos países al “choque” o incluso al “conflicto”.

Sobre los consensos alcanzados, Wang destacó que ambos mandatarios acordaron en Pekín intensificar sus intercambios e interacciones.

En el plano económico y comercial, indicó que los equipos de ambos países lograron resultados «generalmente equilibrados y positivos», entre ellos implementar los acuerdos de consultas anteriores, crear un consejo comercial y otro de inversiones, abordar el acceso mutuo al mercado agrícola y ampliar el comercio bilateral en el marco de la reducción recíproca de aranceles.

«Ambas partes siguen debatiendo los detalles pertinentes y ultimarán los resultados lo antes posible, colaborando para garantizar su aplicación», informó.

Otro tema que estuvo sobre la mesa fue la situación en Oriente Medio, donde China, reiterando su posición, animó a Estados Unidos e Irán a resolver sus diferencias mediante negociaciones y abogó por la pronta reapertura del estrecho de Ormuz y el mantenimiento de un alto el fuego, que debe ser «permanente e integral».

Wang recalcó que ambos mandatarios mantuvieron una comunicación «franca, profunda, constructiva y estratégica» sobre asuntos clave de las relaciones bilaterales, exploraron la vía correcta para la convivencia entre dos grandes potencias y alcanzaron una serie de consensos. EFE

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