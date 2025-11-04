China alerta sobre intentos de espionaje extranjero dirigidos a estudiantes universitarios

2 minutos

Pekín, 4 nov (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS por sus siglas en inglés), el principal organismo de inteligencia del país, advirtió este martes de un aumento de los intentos de espionaje por parte de agencias extranjeras dirigidos contra estudiantes universitarios chinos, a quienes ofrecen supuestos empleos o colaboraciones académicas con el fin de obtener información sensible.

En un artículo publicado en su cuenta oficial de la red social WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China-, el MSS describió un “caso típico” en el que un estudiante de posgrado, identificado solo por el apellido Jin, fue reclutado a través de un foro universitario por una persona que se hacía pasar por diplomático de una embajada extranjera en el gigante asiático.

El estudiante comenzó recopilando datos económicos de acceso público y redactando informes a cambio de dinero, pero con el tiempo su contacto le pidió información sobre “ámbitos sensibles” como la política, la energía o los asuntos internacionales, además de presentarle un contrato de “consultoría” con salario mensual.

“Cuando empezó a sospechar de la verdadera identidad de su empleador, Jin decidió cortar el contacto”, relata el comunicado, que añade que el presunto diplomático fue supuestamente identificado como un agente de inteligencia extranjero.

Las autoridades confiscaron las ganancias obtenidas por el estudiante y le impusieron una advertencia formal al considerar que cesó su colaboración antes de causar perjuicios a la seguridad nacional.

El Ministerio subrayó que los servicios secretos extranjeros “han incrementado sus intentos de infiltración” mediante ofertas “a medida” para jóvenes talentos, disfrazadas de becas, prácticas o empleos de medio tiempo.

“Los estudiantes deben mantenerse vigilantes y no dejarse engañar por supuestos intercambios académicos o trabajos bien remunerados”, señaló el texto.

Asimismo, recordó que la Ley contra el Espionaje de la República Popular China prevé sanciones penales para quienes participen en actividades de espionaje, pero contempla indulgencia o exención de castigo para quienes se entreguen voluntariamente o colaboren con las autoridades.

En los últimos meses, el ministerio ha difundido varios casos similares en los que ha alertado sobre reclutamientos encubiertos, la difusión de información clasificada o el uso de redes sociales y aplicaciones laborales como herramientas de espionaje extranjero. EFE

