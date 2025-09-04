The Swiss voice in the world since 1935

China anuncia 7 millones de dólares en ayuda humanitaria tras el terremoto en Afganistán

Shanghái (China), 4 sep (EFE).- China anunció que donará 50 millones de yuanes (7 millones de dólares, 6 millones de euros) en ayuda humanitaria a Afganistán tras el devastador terremoto que tuvo lugar el pasado domingo en el este del país, con una cifra oficial de fallecidos que alcanza los 1.457 por ahora.

«A petición del Gobierno afgano, el Gobierno chino ha decidido ofrecer 50 millones de yuanes en ayuda humanitaria de emergencia a Afganistán, incluyendo principalmente tiendas, mantas, comida y otros suministros de necesidad urgente», indicó hoy Li Ming, portavoz de la Agencia de Cooperación al Desarrollo Internacional de China, citado por el rotativo oficial Global Times.

Las operaciones de búsqueda siguen su curso en las remotas montañas del este de Afganistán, y el Gobierno talibán ya ha admitido que la cifra de fallecidos podría superar a los guarismos oficiales, que también hablan de 3.394 heridos.

Con la ventana de 72 horas para encontrar supervivientes ya cerrada, la misión se ha convertido en una de recuperación de cadáveres, con muy poca esperanza de hallar supervivientes.

Las casas en Kunar y sus alrededores, construidas con piedra y barro mayoritariamente, no pudieron soportar las fuertes sacudidas del terremoto, de magnitud 6,0, y de las réplicas que han ido desarrollándose en la zona en los últimos días, la ultima de ellas este mismo jueves, de 4,7.

Además, la llegada por tierra de la ayuda humanitaria a la zona cero se ha visto muy dificultada en los últimos días por el bloqueo de carreteras en la zona.

No obstante, la respuesta de otros países, organizaciones humanitarias y agencias internacionales ha comenzado a llegar a la zona mediante puentes aéreos y convoyes terrestres. EFE

