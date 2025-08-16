China anuncia visita ministerial a India para nueva ronda de negociaciones fronterizas

Pekín, 16 ago (EFE).- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitará la India entre el 18 y el 20 de agosto para participar en la vigésimo cuarta reunión de representantes especiales sobre la disputa fronteriza bilateral, informó este sábado la Cancillería de China.

Se trata de la segunda cita de este tipo desde el enfrentamiento de 2020 entre tropas de ambos países en la región del Himalaya, que deterioró gravemente las relaciones bilaterales.

En octubre de 2024, Pekín y Nueva Delhi alcanzaron un acuerdo para coordinar las patrullas en la zona fronteriza, lo que supuso un paso hacia la distensión tras cinco años de tensiones que afectaron al comercio, la inversión y el transporte aéreo entre ambos países.

Se espera que el primer ministro indio, Narendra Modi, viaje a China a finales de agosto para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en lo que sería su primera visita en siete años y donde podría mantener una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping

Estas reuniones encadenadas reflejan un deshielo diplomático gradual, para reactivar su comercio bilateral, además de contemplar la reanudación de la concesión de visados por parte de India a los ciudadanos chinos y la apertura de rutas aéreas directas entre ambos países.

Esta reunión se da igualmente en un momento en que India navega también por una creciente fricción comercial con Estados Unidos, que ha impuesto aranceles del 50 % a productos indios. EFE

