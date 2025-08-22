China comprará carne de cerdo para sus reservas con el fin de estabilizar el mercado

2 minutos

Pekín, 22 ago (EFE).- La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano planificador de China) informó hoy de que pondrá en marcha, junto con otros departamentos, operaciones de adquisición de carne de cerdo congelada para las reservas centrales, con el fin de favorecer un «funcionamiento estable» del mercado porcino.

Según la CNDR, se observó recientemente un incremento de la oferta de carne de cerdo y una bajada de los precios.

El organismo atribuyó esta evolución al calor del verano, a una demanda estacionalmente más débil y a la salida al mercado de animales procedentes de segundas engordas realizadas con anterioridad.

Los datos de seguimiento del propio regulador sitúan la relación entre el precio del cerdo y el del grano para pienso por debajo de 6:1, un nivel que activa medidas de respuesta orientadas a estabilizar el mercado.

La CNDR adelantó que procederá a realizar compras de carne de cerdo congelada para las reservas estatales, en coordinación con varios departamentos y con el fin de amortiguar las oscilaciones del mercado derivadas de los factores estacionales y de oferta señalados.

El cerdo es la carne más consumida en China, con un consumo per cápita de 25 kilogramos anuales, según datos citados por la prensa local.

Se calcula que las importaciones de carne de cerdo en China suponen alrededor del 5 % del consumo total, con España como principal país de origen de esas compras.

La carne de cerdo de origen europeo está sujeta desde 2024 a una investigación por competencia desleal por parte de las autoridades chinas, en un contexto de tensiones comerciales entre Pekín y Bruselas por productos como los vehículos eléctricos. EFE

aa/jacb/jac