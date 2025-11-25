China dice que llamada entre Xi y Trump fue iniciativa de EEUU y tuvo atmósfera «amistosa»

2 minutos

Pekín, 25 nov (EFE).- El Gobierno chino aseguró este martes que la llamada del lunes entre los presidentes chino y estadounidense, Xi Jinping y Donald Trump, se produjo a iniciativa de Estados Unidos y tuvo lugar en una atmósfera «positiva, amistosa y constructiva».

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Trump y Xi han «mantenido frecuentes intercambios» desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Mao aseveró que la comunicación entre ambos jefes de Estado sobre «temas de interés común» es «fundamental para el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos».

Trump calificó la conversación con Xi de «excelente» y confirmó que viajará a Pekín en abril del próximo año para reunirse con su homólogo, a quien invitó a Washington para una posterior visita de Estado.

«Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc», escribió el líder estadounidense en su red social, Truth.

Trump, quien subrayó que la relación entre Estados Unidos y China es «extremadamente sólida», afirmó que la charla sirvió para dar seguimiento a la «exitosa reunión en Corea del Sur de hacer tres semanas».

Por su parte, Xi defendió durante el diálogo que el «regreso» de Taiwán a China es una «parte importante» del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

El presidente chino enfatizó en la conversación que China y Estados Unidos lucharon antaño «codo con codo» contra el «fascismo y militarismo». Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben «salvaguardar conjuntamente los victoriosos resultados» de la Segunda Guerra Mundial. EFE

aa/jacb/alf