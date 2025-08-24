China eleva su nivel de alerta ante la llegada del tifón Kajiki, que sigue fortaleciéndose

3 minutos

(Actualiza con últimos detalles del tifón)

Pekín, 24 ago (EFE).- El Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China elevó este domingo su nivel de alerta ante la llegada del tifón Kajiki, que ha continuado fortaleciéndose en las últimas horas y amenaza con provocar fuertes vientos y lluvias torrenciales en las regiones más meridionales del país, informaron fuentes oficiales.

El organismo emitió un aviso naranja, el segundo más severo del sistema chino de cuatro categorías, a las 10:00 hora local (02:00 GMT) del domingo debido al avance de la tormenta, que a las 17:00 se ubicaba a unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Sanya (provincia de Hainan, sur).

En las inmediaciones del centro del tifón se registraban vientos máximos sostenidos de unos 162 kilómetros por hora (km/h), equivalente a un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, apuntó el NMC, que prevé que Kajiki siga moviéndose hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 20 km/h.

Según la entidad meteorológica, el temporal podría tocar tierra entre la tarde y la noche del domingo en la franja costera comprendida entre Lingshui y Ledong, en Hainan, o bien pasar rozando la costa sur de la isla para dirigirse hacia la zona costera del centro y norte de Vietnam.

En las áreas marítimas y terrestres cercanas al centro de la tormenta, las ráfagas de viento podrían alcanzar el nivel 15 o 16 en la escala china, señaló el NMC, que también pronostica «lluvias intensas a torrenciales» en zonas de Hainan, el suroeste de Cantón y el sur de Guangxi, con acumulados de hasta 400 milímetros.

Por lo pronto, la provincia de Hainan elevó esta mañana su alerta de tifón al nivel I, el más elevado, y la ciudad de Sanya decretó la suspensión de clases, trabajos, operaciones comerciales, transporte público y viajes marítimos, así como el cierre de sitios turísticos, según medios locales.

La agencia oficial Xinhua indicó que las autoridades de Hainan ya han evacuado a más de 20.000 residentes de zonas «potencialmente peligrosas» y han preparado más de 770.000 suministros de emergencia, con alrededor de 2.800 efectivos de rescate preparados para intervenir si es necesario.

Asimismo, el Ministerio de Recursos Hídricos de China activó la respuesta de emergencia de nivel IV por riesgo de inundaciones en las provincias de Cantón, Hainan y Guangxi, y envió a las dos primeras equipos de trabajo para apoyar y supervisar las labores de prevención, informó la cadena estatal CCTV.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Kajiki registra actualmente vientos de 165 km/h y continuará fortaleciéndose en las próximas horas hasta convertirse en un «tifón muy fuerte» el lunes de madrugada.

Posteriormente, el temporal perderá algo de fuerza antes de tocar tierra en el centro de Vietnam hacia el mediodía del lunes, con vientos de hasta 155 km/h, de acuerdo a la misma fuente.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

pek-jacb/jgb