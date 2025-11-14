China encuentra su mayor yacimiento de oro desde 1949, con más de 1.400 toneladas

Pekín, 14 nov (EFE).- China anunció este viernes el descubrimiento del mayor yacimiento aurífero individual localizado en el país desde 1949, con reservas estimadas de 1.444 toneladas de oro, informó la cadena estatal CCTV.

El yacimiento, catalogado como “ultra grande” y de baja ley de acuerdo al Ministerio de Recursos Naturales, contiene 2.586 millones de toneladas de mineral con una pureza media de 0,56 gramos por tonelada.

La prospección fue llevada a cabo por el Grupo Geológico y Minero de Liaoning (este), que movilizó a cerca de 1.000 técnicos y operarios y completó los trabajos en solo 15 meses, un plazo inusualmente breve para un proyecto de esta envergadura.

Aunque el depósito aparece identificado oficialmente como Dadonggou, las autoridades no han divulgado su ubicación exacta más allá de situarlo en la región oriental de Liaoning.

Según el Ministerio, el yacimiento ya ha superado la evaluación preliminar de viabilidad económica y presenta “perspectivas de desarrollo favorables”.

El Dandonggou pasa a ser el yacimiento aurífero individual más grande descubierto en el país y uno de los mayores del mundo en décadas, subrayó el Ministerio.

El descubrimiento refuerza las reservas auríferas de China en un momento de fuerte interés internacional por el metal precioso.

El oro acumula una subida superior al 50 % en lo que va de año, impulsado por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras de los bancos centrales, especialmente de economías emergentes, que buscan diversificar sus reservas.

En los últimos años, el aumento de la clase media china y el deseo de muchos de sus ciudadanos de comprar lingotes como una medida para proteger el valor de su dinero ante la volatilidad macroeconómica global ha impulsado una fuerte demanda de China por el metal precioso.

Pekín viene incrementando de manera sostenida su capacidad de prospección: en 2024 se descubrió en Hunan (centro) un yacimiento con más de 1.000 toneladas, mientras que el pasado mes de octubre las autoridades de Gansu (oeste) anunciaron otro hallazgo de más de 40 toneladas.

China produjo 377,24 toneladas de oro en 2024, un 0,56 % más que el año anterior, mientras que el consumo nacional alcanzó 985,31 toneladas, con un fuerte aumento de la demanda de lingotes y monedas, que creció más del 24 % interanual, pese a la caída del mercado de joyería, según la Asociación del Oro del país. EFE

